Cortocircuito provoca incendio de una tienda de ropas usadas en Pedro Juan Caballero

Un incendio se registró en la noche del jueves en perjuicio de una tienda de ropas usadas denominada Canan Multimarcas, ubicada en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero, según la Dirección de Policía de Amambay.

Si bien el siniestro no dejó heridos, causó importantes pérdidas para el propietario del establecimiento. La causa del incendio habría sido un cortocircuito, según señaló el subcomisario Jorge Insfrán, jefe de la Comisaría 3ra de esta ciudad en base a manifestaciones del dueño del local.

¿Cuáles fueron las pérdidas?

Según un boletín policial, las llamas derivaron en la pérdida de dos fardos de ropas usadas que se encontraban en el local para la venta, además de muebles varios, lo que significó un importante perjuicio económico para el propietario.

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La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, impidió un daño mayor según indicaron desde la Policía Nacional. El hecho ocurrió sobre José Santos Lugo y Capitán Álvarez de esta capital departamental.