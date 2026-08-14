Horqueta: aparece hombre que fue denunciado como desaparecido

Ayer en la comisaría de Horqueta se recibió la denuncia de Carmen Carolina Delvalle Godoy, de 33 años, quien manifestó la desaparición de su concubino, Julio César Velázquez Cabrera, de 45 años.

Finalmente el hombre apareció hoy en localidad de Nueva Esperanza, distrito de Horqueta, lugar donde reside.De acuerdo a los informes recibidos, Velázquez Cabrera se encontraba en la casa de su suegro.

El hombre es capataz de un establecimiento rural de la zona, donde se denunció la desaparición de un animal vacuno.

Policías de la comisaría local habían llegado al lugar para corroborar la denuncia y hallaron al animal atado a un árbol y en las cercanías otro vacuno muerto en estado descomposición.

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Los uniformados conversaron con el propietario del establecimiento quien facilitó el número de celular del capataz.

Para conocer más detalles de lo ocurrido los agentes hablaron con Julio César Velázquez Cabrera, quien manifestó que fue él mismo quien había atado al animal en ese lugar.

El capataz dijo que llegarla al sitio donde ese encontró al animal vacuno, pero nunca llegó.

Los policías se trasladaron hasta su casa donde su concubina manifestó que el hombre salió de la casa llevando un arma de fuego y un machetillo.

Tras perder contacto con su pareja, la mujer realizó la denuncia.

Contradicciones

El testimonio que brindo el capataz señala que cuando se dirigía hasta el lugar donde debía conversar con los policías, tres personas lo interceptaron y lo obligaron a ingresar a una zona boscosa. Supuestamente fue liberado en la madrugada de este viernes, pero no recuerda detalles de lo sucedido.

El hombre habría caído en contradicciones lo que llamó la atención de los investigadores. Será llamado por el Ministerio Público para declarar.