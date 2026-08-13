Horqueta: denuncian extraña desaparición de un hombre

El desaparecido es Julio César Velázquez Cabrera, de 45 años, su pareja Carmen Carolina Delvalle Godoy, de 33 años, fue la que realizó la denuncia en la comisaría 3ª de la ciudad de Horqueta. El hombre y la mujer viven en la localidad de Nueva Esperanza, distrito de Horqueta.

Según la mujer, ella y su concubino salieron de su domicilio en la tarde de ayer para realizar algunas compras en la ciudad de Horqueta. Regresaron alrededor de las 18:30, luego su pareja recibió una llamada telefónica de una persona desconocida.

Lea más: Buscan a adolescente de 15 años desaparecido en Presidente Franco

Siempre de acuerdo al relato de la denunciante, su concubino después de cortar la comunicación telefónica, le dijo que iba a salir. Tomó su arma de fuego -presumiblemente revólver-, y un machetillo.

Antes de dejar la casa le dijo a su pareja que entre a la pieza con sus hijos y que se encierre, el hombre se alejó y desde entonces nada sabe de él.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El celular de Julio César Velázquez Cabrera, se encuentra apagado. La mujer dijo que realizó averiguaciones con amigos y parientes pero que hasta el momento desconoce su paradero.

El Ministerio Público y la Policía Nacional activaron los protocolos para este tipo de casos.

Características

El desaparecido es de constitución física flaco, estatura mediana, cutis moreno, cabellos de color negro, vestía un pantalón jeans de color azul, remera azul marino, campera negra, tipo rompevientos y bota de cuero.