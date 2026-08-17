Investigan asesinato de un nativo con antecedentes en Amambay

Un hombre identificado como Felipe Reinoso Amarilla (32), indígena, quien, según los registros, contaba con antecedentes penales por Amenaza de Hecho Punible y Resistencia, murió desangrado tras recibir una herida con machetillo.

La herida habría sido propinada por un adolescente de 16 años, con la complicidad de dos adultos, según los investigadores. La víctima recibió un corte en una mano, pero no fue auxiliada en tiempo oportuno, perdió mucha sangre y le costó la vida, según los intervinientes.

Tres sospechosos detenidos

La Dirección de Policía de Amambay informó que, en el marco investigativo del caso, fueron detenidos tres sujetos como principales sospechosos; se trata de un adolescente de 16 años y dos adultos identificados como Alcides Arce Solano (21), y Rodrigo Benítez (28).

¿Cuál es el trasfondo del crimen?

Según datos que maneja la Policía Nacional, el ahora fallecido habría intentado robarles víveres a los ahora detenidos y, en consecuencia, los mismos habrían reaccionado violentamente, hiriéndole con un machetillo.

El comisario Francisco López, jefe de la sede policial de la zona, aclaró que los datos aún están siendo procesados para dilucidar el hecho. “Todavía no está cerrado el caso”, puntualizó el uniformado.

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Fiscal imputó a los detenidos

El fiscal de Pedro Juan Caballero, Andrés Cantaluppi, informó que formuló imputación contra los tres detenidos por el hecho de Homicidio Doloso y solicitó al juzgado la remisión de los mismos a prisión.

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El mortal hecho ocurrió en la colonia indígena Pikykua, distrito de Cerro Corá, ubicada a más de 50 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La captura de los sospechosos también se dio en la misma zona.