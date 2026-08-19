Imputan a candidato liberal a intendente de Puentesiño

El 2 de julio último, la Policía Nacional había realizado un procedimiento en la zona conocida como Paso Mbutú. Allí se incautó un camión transganado que llevaba un total de 11 animales vacunos, que quedaron retenidos.

Durante la verificación de los vacunos, los policías mencionaron que las marcas no coincidían con las guías de traslado exhibidas en ese momento.

Al principio de la investigación se inició por un supuesto caso de abigeato; luego se comprobó que no existió.

Lo que sí se logró dilucidar es que los documentos no coincidían con los transportados en el vehículo. El supuesto vendedor de los animales fue el candidato a intendente de Puentesiño, Néstor Coronel Duarte (PLRA), que se expone a una pena de hasta 5 años de privación de libertad.

Pedido de prisión domiciliaria

En la investigación e imputación fue incluido el político liberal, Néstor Coronel Duarte. Para la Fiscalía, el hombre que busca ser intendente de Puentesiño habría incurrido en el hecho de producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Además, utilizó esos documentos.

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El fiscal Meiji Udagawa solicitó al juzgado de Horqueta, donde se encuentra la causa, el arresto domiciliario del candidato a jefe comunal.

Persecución

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el político liberal dijo: “El día 2 de julio de este año se realizó un negocio de compra venta de ganados, propiedad de mi padre, el señor Alberto Coronel, utilizándose mi marca en dichos ganados. Eran aproximadamente las 18:30 de la tarde, no se pudo obtener la guía para el traslado en el momento, por lo que fue detenida la carga en Paso Mbutú, distrito de Horqueta”, expresó.

Agregó: “Al día siguiente solicité la guía, que lastimosamente tuvo algunas inconsistencias y, por ende, me vi involucrado en la causa ahora mencionada sobre una falta administrativa”, sostuvo.

“Fui llamado a declarar, colaborando así con la investigación. Pedí la convocatoria a testifical de todas las personas que conocían la venta y el procedimiento”, mencionó.

“Senacsa y Policía Antiabigeato descartaron origen dudoso, clandestino o de abigeos de los animales, por lo que creí que la falta administrativa iba a ser sustanciada ante las autoridades correspondientes.

Finalmente, escribió: “No fue así. De manera extraña, el fiscal y personas ajenas al caso hicieron posible esta imputación maliciosa, que no tuvo en cuenta mi arraigo, mi condición de comerciante y candidato para pedir mi imputación y prisión domiciliaria, de manera inconstitucional, por lo que creo que aquí nos encontramos ante una persecución política innecesaria e inconducente”, refirió.