Saltos del Guairá: brasileños detenidos cuando supuestamente intentaban retirar dinero desviado por un hacker

Los detenidos en Saltos del Guairá por el intento de retirar el dinero desviado de la empresa bajo engaños son Amanda Campos Mesquinta, Yasmin Avalos De Souza (18), Nilson Francisco De Souza Polis (35) y Adilson Romero Da Silva (28), todos ellos ciudadanos brasileños, actualmente domiciliados en Rondonópolis, en el estado de Mato Grosso do Sul.

Los cuatro sospechosos estaban a bordo de un automóvil Hyundai blanco, con matrícula QBO 5298, que también quedó incautado al igual que seis teléfonos celulares que fueron encontrados en el interior del automóvil mencionado.

De acuerdo con datos proveídos por los agentes del departamento de Investigaciones de Canindeyú, en la tarde del lunes último fueron alertados del ataque de un hacker a la empresa CAHPSA.

Supuestamente el delincuente informático engañó a una de las cajeras de la firma para efectuar dos importantes pagos por supuestas compras efectuadas desde la mencionada firma.

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Cuando los responsables de la empresa se percataron de que fueron engañados por un ciberdelincuente mandaron bloquear las cuentas para que no pudieran retirar los montos transferidos y al mismo tiempo alertaron a los organismos de seguridad.

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Desde el mediodía del lunes los agentes del orden comenzaron a vigilar todos los centros comerciales de la ciudad donde había sucursales bancarias donde podrían llegar los enviados del hacker para intentar retirar el monto conseguido bajo engaños.

Sospechosos, en el estacionamiento de un shopping de Saltos del Guairá

Poco antes de las 14:00 del mismo día lunes, los agentes de Investigaciones detectaron la presencia sospechosa de los cuatro a bordo del auto Hyundai en el estacionamiento de un shopping ubicado en la avenida Paraguay de la capital del departamento de Canindeyú.

Ante la sospecha, los cuatro fueron detenidos y llegaron agentes del departamento Delitos Económicos para ayudar en las pesquisas. Tras la revisión de los elementos encontrados en el vehículo se pudo confirmar que los cuatro llegaron al país para intentar retirar el millonario monto desviado por el hacker que se presume es del Brasil.