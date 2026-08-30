Policiales
30 de agosto de 2026 a la - 15:04

Detienen a dos hermanos con 30 armas de guerra en Pedro Juan Caballero

Policías en uniforme táctico revisan rifles y municiones en un pasillo, mientras otros observan la escena.
Dos personas detenidas, 30 armas de guerra incautadas, entre otras evidencias, fueron el resultado de un operativo en Pedro Juan Caballero.EDER RIVAS

Agentes de la Senad de Pedro Juan Caballero detuvieron a dos hermanos que, según el informe oficial, tenían en su poder 30 fusiles que iban a ser destinados a un grupo criminal.

Por Eder Rivas

Agentes de la oficina regional de Pedro Juan Caballero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron este domingo una vivienda ubicada en el barrio Virgen de Caacupé de la capital de Amambay.

La operación arrojó como resultado la incautación de 30 fusiles, calibre 7,62, que estaban a punto de ser enviados a Brasil para abastecer a un grupo criminal, según los investigadores.

Objetos sobre manta roja, incluyendo paquetes de marihuana, billetes y teléfonos móviles, con parte de un militar al fondo.
Evidencias incautadas durante un operativo en Pedro Juan Caballero.

Durante la intervención, fueron detenidos los hermanos Blas Antonio y Fredy Alberto Figueredo López, según informó el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien encabezó el procedimiento.

Otras evidencias incautadas

Durante el allanamiento también fueron incautadas otras evidencias, como el vehículo en el que iban a transportar las armas, algo de marihuana que sería para muestra y dinero en efectivo.

El fiscal Morales indicó que imputará a los hermanos por violación de la ley de armas, asociación criminal, entre otros delitos.