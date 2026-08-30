Fiscal imputa a sacerdote detenido por supuesto abuso sexual de un menor

El cura párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Ismael Obregón Olmedo, quien fue detenido durante la madrugada del viernes último por un supuesto hecho de abuso sexual contra un menor de 16 años, ya fue imputado por el Ministerio Público.

Según explicó la representante del Ministerio Público, Mirtha Valle, la imputación fue formulada inicialmente por los supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas, previsto en el artículo 130 del Código Penal, y actos homosexuales con personas menores, contemplado en el artículo 138.

Ambos hechos están relacionados con la denuncia presentada por un adolescente de 16 años, quien habría señalado que fue víctima de un supuesto abuso en una habitación de la casa parroquial.

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“Nosotros le tenemos imputado y con orden de detención por dos hechos punibles contra la autonomía sexual: abuso sexual en personas indefensas, por el 130, y por el 138, actos homosexuales con personas menores, de entrada”, explicó la fiscal Valle.

La agente fiscal señaló que el sacerdote se encuentra actualmente detenido y a disposición del Juzgado Penal de Garantías N° 3 de Misiones y que la investigación continúa para determinar con precisión lo ocurrido.

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Aclaró además que la calificación jurídica podría modificarse si durante el proceso surgen elementos que indiquen la existencia de otros hechos punibles de mayor gravedad.

La pena podría variar

Respecto a las penas previstas para los hechos por los cuales fue imputado inicialmente, la fiscal indicó que los tipos penales contemplan penas privativas de libertad y que, de entrada, se establecen sanciones de dos y tres años, respectivamente.

Sin embargo, Valle aclaró que la expectativa de pena podría aumentar si durante la investigación se comprueba la existencia de otros hechos o circunstancias agravantes.

“Puede ser más si se prueban otros hechos punibles de gravedad, por peligro para la vida o alguna amenaza grave contra estas vidas. Es lo que más se protege en estos casos. Cambiaría el tipo penal”, explicó.

La fiscal remarcó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que será el proceso judicial el que determine la responsabilidad o no del sacerdote, quien actualmente se encuentra privado de libertad por orden judicial.

Cómo se dio a conocer el hecho

De acuerdo a lo que relata el comisario Ramón Bacigalupo, jefe de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, según los datos preliminares que maneja, el adolescente habría utilizado el teléfono celular del sacerdote para pedir auxilio y avisar a sus familiares sobre lo que estaba ocurriendo dentro de una habitación de la casa parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

“Lo que yo tengo como conocimiento es que el mismo celular del señor fue utilizado por el muchacho para avisar a familiares y amigos de lo que estaba sucediendo en esa habitación. A ellos les compartió un video del acto sexual y, rápidamente, ese video y esas fotos también llegaron al número privado del obispo”, expresó el jefe policial.

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Sacerdote apartado y bajo investigación canónica

El obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, señaló que el sacerdote Ismael Obregón Olmedo, se encuentra apartado de su cargo, conforme al proceso canónico, mientras aguarda el avance de la investigación del Ministerio Público.

Explicó que, de comprobarse los hechos, en el proceso canónico el sacerdote podría ser expulsado del estado clerical, al remarcar que la Iglesia mantiene una política de tolerancia cero ante casos de abuso.