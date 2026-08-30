Santa Rosa de Lima inspira a la Policía a servir con sacrificio y amor, dice cura

El capellán de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sacerdote Clemente Martínez, presidió la celebración eucarística en honor a Santa Rosa de Lima en San Juan Bautista, Misiones.

El capellán llamó a los agentes policiales a vivir su misión con humildad, sacrificio y fidelidad al Evangelio.

Durante la homilía, afirmó que “el camino de la cruz es en realidad el camino de la eterna felicidad”.

Explicó que vivir la cruz significa construir el Reino de Dios mediante acciones concretas de amor y solidaridad.

“El camino de la cruz consiste en poner nuestra vida en manos de Dios para construir aquí su Reino de amor, sacrificándonos por el bien común”, expresó durante la homilía.

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Martínez afirmó que seguir a Cristo puede implicar esfuerzos y sufrimientos, pero aseguró que esa entrega conduce a una felicidad profunda.

“Cuando Jesús reina en nuestros corazones, vivimos ya el Reino de Dios. De verdad que merece la pena perder nuestra vida para ganar el Reino de Dios”, enfatizó.

Al recordar a Santa Rosa de Lima y a la Virgen María, invitó a los presentes a imitar su ejemplo de servicio y fidelidad. “Pidamos hoy al Señor la humildad, la sencillez y la generosidad para que podamos ser también nosotros instrumentos en las manos de Dios para construir su Reino de verdad, de justicia, de amor y de paz”, manifestó.

Destaca la misión de la Policía Nacional

El sacerdote resaltó la importancia de la parroquia policial de San Juan Bautista. “Estamos aquí en San Juan Bautista, Misiones, con la alegría de tener una parroquia policial propiamente en honor a Santa Rosa de Lima”, señaló.

Resaltó que el templo “se constituye en un centro de fortalecimiento espiritual y moral para alentar y fortalecer ese servicio imprescindible que brinda la Policía Nacional en este departamento”.

“Hago llegar también mi saludo y bendiciones a los policías que no pudieron venir físicamente, pero sé que están espiritualmente con nosotros porque están cumpliendo servicio y misión aquí en el departamento y también en la zona de Itapúa”, concluyó.

Una vez culminada la celebración eucarística, los agentes de la Policía Nacional y sus autoridades, realizaron la tradicional procesión con la imagen de Santa Rosa de Lima por las principales calles de San Juan Bautista.

La caravana fue acompañada por numerosos feligreses y por la banda de músicos de la Segunda División de Caballería, asentada en esta ciudad, que dio el marco solemne a la festividad en honor a la patrona de la institución policial.