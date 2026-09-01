Policiales
01 de septiembre de 2026 a la - 18:53

Buscan a mecánico desaparecido desde el domingo en Pedro Juan Caballero

Richard Vargas Dos Santos (37), desaparecido desde el domingo 30 de agosto, según denuncia realizada en Pedro Juan Caballero.
Richard Vargas Dos Santos (37), desaparecido desde el domingo 30 de agosto, según denuncia realizada en Pedro Juan Caballero.

Un mecánico de 37 años está con paradero desconocido desde el domingo último, según denunció su familia ante una comisaría de Pedro Juan Caballero.

Por Eder Rivas

Un hombre identificado como Richard Vargas Dos Santos (37), de profesión mecánico y chapista de vehículos, está desaparecido desde el domingo último, según una denuncia formulada por su madre, Mary Dos Santos.

Según el relato de la madre, su hijo salió en una motocicleta de su domicilio, ubicado en el barrio María Victoria, el domingo 30 de agosto, aproximadamente a las 20:30, para ir al encuentro de una mujer cuya identidad la progenitora del desaparecido desconoce.

Desde ese momento ya no se supo nada de Richard y la angustia de sus familiares se acentúa teniendo en cuenta que intentaron contactar con él, pero su celular se encuentra apagado.

Intervención policial en la vivienda del desaparecido Richard Vargas Dos Santos (37), en Pedro Juan Caballero.
Agentes de la Policía Nacional realizan una intervención en la vivienda del desaparecido Richard Vargas Dos Santos, en Pedro Juan Caballero.

Inician tareas de búsqueda, afirman

El comisario Pedro Román, subjefe de la Comisaría 1a. de Pedro Juan Caballero, donde se radicó la denuncia, informó que tras recibir el reporte, remitió informe a la Fiscalía y al Departamento de Búsqueda de Personas.

Agregó que personal policial a su cargo acudió a la vivienda del desaparecido y ya se encuentran en plena tarea investigativa con el propósito de encontrar sano y salvo al trabajador.

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Se pide que ante cualquier información sobre el paradero de Richard, las personas llamen al 130, 911 o a la comisaría más cercana.