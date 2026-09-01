Buscan a mecánico desaparecido desde el domingo en Pedro Juan Caballero

Un hombre identificado como Richard Vargas Dos Santos (37), de profesión mecánico y chapista de vehículos, está desaparecido desde el domingo último, según una denuncia formulada por su madre, Mary Dos Santos.

Según el relato de la madre, su hijo salió en una motocicleta de su domicilio, ubicado en el barrio María Victoria, el domingo 30 de agosto, aproximadamente a las 20:30, para ir al encuentro de una mujer cuya identidad la progenitora del desaparecido desconoce.

Desde ese momento ya no se supo nada de Richard y la angustia de sus familiares se acentúa teniendo en cuenta que intentaron contactar con él, pero su celular se encuentra apagado.

Inician tareas de búsqueda, afirman

El comisario Pedro Román, subjefe de la Comisaría 1a. de Pedro Juan Caballero, donde se radicó la denuncia, informó que tras recibir el reporte, remitió informe a la Fiscalía y al Departamento de Búsqueda de Personas.

Agregó que personal policial a su cargo acudió a la vivienda del desaparecido y ya se encuentran en plena tarea investigativa con el propósito de encontrar sano y salvo al trabajador.

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Se pide que ante cualquier información sobre el paradero de Richard, las personas llamen al 130, 911 o a la comisaría más cercana.