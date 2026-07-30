Así las organizaciones criminales arman los fusiles de guerra, según Digemabel

Un agente de la Policía Nacional fue detenido la tarde del miércoles en la zona de Santa Rita, Alto Paraná, transportando 20 fusiles de alto calibre ocultos en un sistema de doble fondo instalado en su vehículo.

El detenido fue identificado como el suboficial mayor Tomás Alcides Trinidad Flecha (37), quien prestaba servicios en la subcomisaría de Acepar, departamento de Canindeyú.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el cargamento iba con destino a facciones criminales de Río de Janeiro, Brasil. Explicó que cada fusil tendría un valor mínimo de US$ 10.000 en Paraguay, el cual puede duplicarse en Brasil.

El general Melanio Servin, de la Digemabel, explicó que lo incautado son piezas que posteriormente se ensamblan para armar los fusiles G3 de calibre de 7.62, los cuales en nuestro país son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.

“Entre las incautaciones de ayer pudimos nosotros clasificar en dos grupos. Diez son fusiles G3 de esta característica, la alemana que tiene la culata y los guardamanos de fibra de vidrio de color verde la mayoría, o algunos negros y después está un fusil G3 de una denominación Cetme, que es un fusil de uso exclusivo de la Policía Civil de España”, precisó.

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Modus operandi del ensamble de las armas

Indicó que Paraguay, en su registro histórico, nunca ingresó este tipo de armas, incluso en la región, lo que evidencia también que son de uso exclusivo de España, lo que llama aún más la atención por la ruta que recorrió para llegar a Paraguay.

Explicó que como en Estados Unidos existe relativa flexibilidad para la adquisición de las piezas y armas para su utilización dentro del territorio americano, estos fusiles en particular, utilizados por el ejército norteamericano, son descategorizados e ingresan a un sistema de desuso.

Para ello utilizan un corte quitandole el cajón de los mecanismos de disparo que se realiza en la parte posterior del cajón y también en la parte superior.

“Nosotros sabemos que el mercado de los Estados Unidos tiene semiterminado lo que es un cajón de los mecanismos. Entonces, ¿qué hacen aquellas personas que adquieren esta pieza descaracterizada?, compran las piezas que le falta y completan, y tienen el mismo fusil que la ley ya lo permite, pero ya descaracterizado, sin ser ya arma identificada como del ejército”, precisó.

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Crimen organizado ensambla los fusiles

Dijo que el crimen organizado se aprovecha de esta situación, los acopia y los envía por Miami vía aérea mediante cargueros que llegan dos o tres veces a la semana al Silvio Pettirossi.

Agregó que utilizan el sistema courier, cuya característica es la rapidez y la poca exigencia en cuanto a la trazabilidad tanto de las personas que remiten y reciben esta en mercadería.

“Entonces, las personas con este caso en particular que se dedican al desvío de armas, obviamente que utilizan nombres falsos, direcciones falsas y entonces les es muy fácil. Hay un sistema que es muy conocido en donde prácticamente se termina el sistema de transporte del courier que es el locker, que es una caja grande de metal distribuido estratégicamente en varios lugares del país. Nosotros tenemos bien identificados por lo menos en donde sospechamos donde se lleva a depositar estas armas que son la frontera”, precisó.

Entre los principales puntos identificados, citó Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Santa Rita, entre otros puntos fronterizos. Agregó que la empresa de de courier lleva hasta ese locker y de ahí a través de un sistema de mensajería se le avisa al destinatario y viene y lo retira a través de un sistema QR, lo que hace que en ningún punto del recorrido desde Miami hasta el locker no se tenga contacto de persona a persona, lo que facilita mucho el desvío de estas armas.

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Costo de los fusiles de guerra

Detalló que para estos fusiles se maneja un costo de aproximadamente 70.000 reales equivalentes a G. 82 millones, lo que podría ser más incluso para el crimen organizado.

Recoró que Brasil recibió en estos últimos dos meses tres incautaciones importantes de armamentos.

“Un arma automática de este calibre evidentemente que es un símbolo de poder para cualquier grupo criminal. Por eso entonces se agencian de distinta manera para obtener y hacer uso de esta de estos armamentos”, concluyó.