Hombre con 17 antecedentes fue reducido por víctimas y quedó detenido

Un hombre identificado como Óscar Teodoro Ferreira Gavilán (55) fue detenido por la Policía luego de haber sido reducido por los propios pasajeros de un bus que circulaba en la Avda. Eusebio Ayala de Asunción. El hecho se registró durante la tarde del sábado 29 agosto.

Según las informaciones policiales, el sospechoso subió al colectivo con fines de robo, pero su intento llegó a ser frustrado por las víctimas.

Al respecto, el comisario Lorenzo Vera, jefe de la Comisaría 7ª, confirmó que una patrulla fue alertada sobre los “incidentes” en el vehículo y como parte de la intervención se procedió a la detención de Ferreira Gavilán, según detalló el uniformado al medio NPY.

Tras el procedimiento, los intervinientes pudieron constatar que el hombre, oriundo de Valle Pucú, Areguá, tenía 17 antecedentes penales y estos datan desde el año 1992. Ahora, ya a disposición del Ministerio Público, se le sumaría un antecedente más, por este último caso.

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Los 17 antecedentes del sospechoso

Tras el caso, desde la Policía compartieron la lista de los antecedentes que tiene el hombre sospechoso:

1. Lesión corporal – 1992.

2. Robo – 1992.

3. Lesión corporal – 1993.

4. Robo – 1994.

5. Robo – 1994.

6. Hurto – 2000.

7. Hurto – 2000.

8. Hurto – 2013.

9. Hurto – 2018.

10. Hurto – 2019.

11. Incumplimiento del deber alimentario.

12. Robo – 2021.

13. Robo – 2022.

14. Hurto – 2023.

15. Hurto – 2023.

16. Hurto – 2026.

17. Tentativa de hurto – 2026.

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