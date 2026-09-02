Violento asalto domiciliario: reducen a una familia y roban dinero y joyas

El asalto domiciliario se registró ayer, a las 02:58 aproximadamente, en el kilómetro 9, lado Monday, de esta capital departamental.

De acuerdo con el relato de los familiares, los desconocidos ingresaron tras trepar el enrejado del portón principal y la puerta de la casa. Ambos actuaron con armas de fuego, utilizaban tapabocas y capuchas para cubrir sus rostros.

Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes recorrieron las habitaciones y exigieron dinero a los integrantes de la familia. Inicialmente ingresaron a la habitación de Lisandra Díaz Cañete (27), a quien despertaron a punta de arma y la obligaron a dirigirse hasta el baño, donde la encerraron.

Posteriormente, redujeron a los demás ocupantes. En un momento del asalto, Jorge Díaz Ortigoza, padre de la joven, se despertó y fue golpeado en el rostro con la culata de un arma de fuego.

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Finalmente, los sujetos se apoderaron de la recaudación de una despensa que funciona en el domicilio, además de joyas y dos teléfonos celulares. El monto exacto del dinero sustraído aún no fue precisado por los familiares.

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Intentaron llevarse un vehículo

Durante el atraco, los delincuentes también habrían exigido la llave de un vehículo que se encontraba en la propiedad. Según el suboficial Ángel Leite, la intención era llevarse el vehículo, pero finalmente desistieron –debido al ladrido de un perro- y escaparon del lugar en una motocicleta.