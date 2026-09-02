Video: Lo descubrieron cuando intentaba pasar 1.040 ampollas de adelgazantes por un camino clandestino

La Receita Federal detectó que un grupo de contrabandistas burlaba el control fronterizo pasando por senderos no habilitados. El esquema de contrabando fue descubierto mediante el monitoreo del patrón de actuación de un sospechoso que utilizaba una ruta clandestina para sacar los productos hasta la BR-277.

Durante la fiscalización en la zona primaria de la Aduana del Puente Internacional de la Amistad, los agentes de la Receita Federal identificaron a un individuo que accedía al estacionamiento mediante una entrada irregular, abierta a partir de un corte en la reja del lugar.

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Conforme a la investigación del equipo, el sospechoso descendía por un barranco en dirección al área de exportación, atravesaba la abertura en la cerca y seguía por un tramo externo hasta el inicio de la BR-277, donde entregaba las mercaderías a un motociclista.

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Luego de monitorear el movimiento e identificar el patrón de actuación del sospechoso, los funcionarios realizaron una vigilancia en el lugar. Durante el procedimiento, el individuo fue sorprendido transportando 260 cajas de tirzepatida, que totalizaban 1.040 ampollas del producto.

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El sospechoso intentó huir, pero fue reducido por los funcionarios, detenido en flagrancia y trasladado a la Policía Federal. Las mercaderías fueron incautadas y llevadas al depósito de la Receita Federal en el Puente Internacional de la Amistad.

Otra incautación de adelgazantes

Durante otro control en el Puente de la Amistad, este miércoles, agentes de la Receita Federal abordaron a un motociclista y encontraron medicamentos ocultos en el filtro de aire y debajo del asiento.

En total, fueron decomisadas 160 ampollas de medicamentos para adelgazar, escondidas debajo del asiento y en el sistema de filtro de aire de una motocicleta.

Adelgazantes de contrabando ya circulan por el Puente de la Integración

El conductor, de nacionalidad paraguaya, no fue detenido, pero se remitirán las correspondientes representaciones legales para fines penales a las autoridades competentes.

Impresionante crecimiento de las incautaciones

En 2025, entre mayo y diciembre, la Receita Federal retuvo 7.479 unidades de medicamentos para adelgazar. Ya en 2026, hasta el 1 de septiembre, fueron retenidas 159.306 unidades del mismo tipo de medicamento.

La cifra representa un crecimiento de aproximadamente 2.030% en relación con el período de mayo a diciembre de 2025. Esto evidencia el aumento significativo de las incautaciones y la intensificación de la fiscalización realizada por la Receita Federal en la región.