Libroferia Encarnación: inició la fiesta cultural con cargada agenda de eventos

Con la participación de autoridades, escritores, artistas, educadores, estudiantes, representantes de instituciones y referentes de la comunidad, quedó oficialmente inaugurada la22ª Libroferia Encarnación “Lectura y cultura para la paz”, que reúne a 20 expositores provenientes de distintos puntos del país en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

El evento de inauguración oficial fue desarrollado desde las 18:00, con presencia de autoridades locales y nacionales. Destacaron que la actividad fue declarada de interés por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur, la Gobernación de Itapúa y la Municipalidad de Encarnación.

Nació en el año 2000 como una iniciativa de promoción lectora en las aulas, la Libroferia tuvo su primera edición comunitaria en 2005 en la Plaza de Armas de Encarnación, detalló la rectora de la UNAE, Dra. Nadia Czeraniuk. Con los años, se ha consolidado como el mayor evento cultural de la región. Actualmente, la fiesta cultural reúne a escritores, estudiantes, docentes y familias en un espacio de integración ciudadana.

Uno de sus pilares es el trabajo previo en las escuelas del departamento de Itapúa. Este año, 65 proyectos participan del concurso “Vamos a la Libroferia Encarnación”, permitiendo a los niños y jóvenes trabajar las obras en clase y conocer a los autores en persona.

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Autores, libros y cultura

Participarán reconocidos autores, investigadores y referentes de Paraguay, Argentina y Estados Unidos.

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En la 22ª edición de la Libroferia Encarnación se presentarán artistas musicales como Purahéi Soul, Ricardo Flecha, Lizza Bogado y el Encarnación Taiko Club. Además, participarán otros artistas locales en una nutrida agenda musical.

En el acceso al patio central, está ubicada la exposición itinerante “Niños de la guerra”, del Consulado Honorario de Ucrania en Paraguay, que acercará al público una mirada especialmente sensible en consonancia con el lema “Lectura y cultura para la paz”.

Se trata de una colección de dibujos realizados por niños de Ucrania, quienes crecieron en medio de la guerra.

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Libroferia de Encarnación

Cada año, la Libroferia Encarnación atrae a más de 20.000 personas, consolidándose como un pilar cultural en el departamento de Itapúa.

Durante seis días intensos, la Libroferia ofrece más de 100 actividades culturales y educativas, llenando cada jornada de mañana, tarde y noche con eventos gratuitos para todos.

También los proyectos de animación lectora involucran anualmente a más de 1.500 lectores infanto-juveniles, fomentando el amor por la lectura en nuestra comunidad.