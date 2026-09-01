Literatura
01 de septiembre de 2026 a la - 20:58

Libroferia Encarnación: inició la fiesta cultural con cargada agenda de eventos

Personas sentadas en auditorio escuchan a oradores en evento decorado con tonos morados y amarillos, rodeados de stands de libros.
Decenas de asistentes al acto de inauguración de la 22ª Libroferia en la Universidad Autónoma de Encarnación disfrutan de los atractivos artísticos.Gentileza UNAE

Este martes abrió sus puertas en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) la 22ª Libroferia Encarnación, bajo el lema “Lectura y cultura para la paz”. Serán seis días de actividades de acceso libre y gratuito.

Por Sergio González

Con la participación de autoridades, escritores, artistas, educadores, estudiantes, representantes de instituciones y referentes de la comunidad, quedó oficialmente inaugurada la22ª Libroferia Encarnación “Lectura y cultura para la paz”, que reúne a 20 expositores provenientes de distintos puntos del país en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

El evento de inauguración oficial fue desarrollado desde las 18:00, con presencia de autoridades locales y nacionales. Destacaron que la actividad fue declarada de interés por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur, la Gobernación de Itapúa y la Municipalidad de Encarnación.

Gran grupo de aproximadamente 100 personas en trajes formales durante la inauguración en un ambiente interior decorado con estanterías de libros.
Asistentes del evento se reúnen en la inauguración de la 22ª Libroferia Encarnación en la Universidad Autónoma de Encarnación.

Nació en el año 2000 como una iniciativa de promoción lectora en las aulas, la Libroferia tuvo su primera edición comunitaria en 2005 en la Plaza de Armas de Encarnación, detalló la rectora de la UNAE, Dra. Nadia Czeraniuk. Con los años, se ha consolidado como el mayor evento cultural de la región. Actualmente, la fiesta cultural reúne a escritores, estudiantes, docentes y familias en un espacio de integración ciudadana.

Uno de sus pilares es el trabajo previo en las escuelas del departamento de Itapúa. Este año, 65 proyectos participan del concurso “Vamos a la Libroferia Encarnación”, permitiendo a los niños y jóvenes trabajar las obras en clase y conocer a los autores en persona.

Mujer con gafas sonriente haciendo un gesto de paz, rodeada de personas en un ambiente decorado con banderines morados.
Una asistente sonriente participa en la apertura de la feria literaria en Encarnación, rodeada de visitantes interesados.

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Autores, libros y cultura

Participarán reconocidos autores, investigadores y referentes de Paraguay, Argentina y Estados Unidos.

Seis mujeres en trajes tradicionales naranjas y blusas blancas bailan en un evento festivo, rodeadas de una audiencia diversa.
Momento artístico del acto de inauguración de la 22ª Libroferia Encarnación.

En la 22ª edición de la Libroferia Encarnación se presentarán artistas musicales como Purahéi Soul, Ricardo Flecha, Lizza Bogado y el Encarnación Taiko Club. Además, participarán otros artistas locales en una nutrida agenda musical.

En el acceso al patio central, está ubicada la exposición itinerante “Niños de la guerra”, del Consulado Honorario de Ucrania en Paraguay, que acercará al público una mirada especialmente sensible en consonancia con el lema “Lectura y cultura para la paz”.

Se trata de una colección de dibujos realizados por niños de Ucrania, quienes crecieron en medio de la guerra.

Obras de arte expuestas en un ambiente interior, incluyendo retrato de soldado en un evento cultural.
Se inauguró la 22ª Libroferia Encarnación en la Universidad Autónoma de Encarnación con diversas actividades culturales.

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Libroferia de Encarnación

Cada año, la Libroferia Encarnación atrae a más de 20.000 personas, consolidándose como un pilar cultural en el departamento de Itapúa.

Cinco jóvenes sonríen en evento literario, uno sostiene un cuaderno azul y otro un libro, en un ambiente con pared de ladrillos.
Jóvenes que participaron del acto de inauguración de la Libroferia en Encarnación realizaron un recorrido por los stands.

Durante seis días intensos, la Libroferia ofrece más de 100 actividades culturales y educativas, llenando cada jornada de mañana, tarde y noche con eventos gratuitos para todos.

Mujer con chaqueta de mezclilla y pantalones rojos revisa un libro junto a un hombre con barba y camiseta gráfica en evento cultural.
Asistentes examinan libros durante la apertura de la Libroferia Encarnación en el campus de la UNAE.

También los proyectos de animación lectora involucran anualmente a más de 1.500 lectores infanto-juveniles, fomentando el amor por la lectura en nuestra comunidad.