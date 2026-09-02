Video: adolescente de 15 años fue atacado con un machete durante un robo

Un adolescente de 15 años fue víctima de un violento asalto este martes al mediodía, cuando se dirigía a la vivienda de un compañero en el barrio Tacumbú de Asunción. El momento del ataque quedó registrado por cámaras de circuito cerrado.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30, sobre la calle Juan E. O’Leary casi Francisco Dupuys. Según la denuncia policial, el adolescente fue interceptado por un hombre que descendió de un automóvil Hyundai HB20 gris, acompañado por otra persona.

El delincuente, que llevaba una campera con capucha de color oscuro y un machete, le arrebató el celular Samsung A15 y, pese a que la víctima no habría ofrecido resistencia, le propinó un golpe con el arma blanca en el rostro.

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El ataque quedó registrado en cámaras

Las imágenes de circuito cerrado muestran al automóvil siguiendo al adolescente al menos una cuadra antes del ataque. Posteriormente, el vehículo se detuvo y uno de sus ocupantes descendió para interceptar al menor.

Según relató Arturo Caselli, padre de la víctima, su hijo se encontraba esperando a su compañero frente a una tienda cuando fue atacado. El hombre cuestionó especialmente la violencia utilizada durante el robo.

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“Él no puso resistencia, le pasó bien el teléfono celular e igual le metieron un machetazo por la cara”, manifestó el padre.

Tras el ataque, el adolescente quedó tendido en el suelo. Posteriormente, recibió asistencia médica. Su padre señaló que presenta el rostro hinchado y una marca producto del golpe.

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“Gracias a Dios le pegaron de canto”

Caselli manifestó su preocupación por el nivel de violencia empleado por los delincuentes. Señaló que el machetazo impactó de manera lateral y que, de haber sido diferente, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

“Gracias a Dios le pegaron de canto, porque si le pegaban del otro lado, iba a ser otra historia”, expresó.

El padre pidió que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la justicia. También destacó el trabajo inicial de agentes de la Comisaría 2ª de Asunción y del Departamento de Investigaciones.

Policía busca identificar a los responsables

El caso fue denunciado ante la Comisaría 2ª y los investigadores analizan las imágenes de circuito cerrado y otros datos que podrían ayudar a identificar al automóvil y a sus ocupantes.

La Policía informó que prosiguen las averiguaciones para esclarecer el hecho y determinar la identidad de los responsables.