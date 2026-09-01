Video: violento asalto a chofer español de Bolt en Asunción

La víctima del asalto fue identificada como Rodolfo Salvador García González, de 61 años, nacido en España pero radicado hace varios años en Paraguay.

Los dos autores abordaron el coche a las 19:00 en Fulgencio Yegros y Nueva Asunción del barrio San Juan de la zona sur de Fernando de la Mora, según los datos del GPS de la cámara interna del vehículo.

Los jóvenes pidieron al español que los trasladara hacia Asunción, pero a las 19:27 lo asaltaron cuando llegaron a la calle Cristo Rey, frente mismo al predio de la Asociación de Exalumnos del Colegio Cristo Rey, en el barrio Santa Librada del Bañado Sur de Asunción, muy cerca del vertedero Cateura.

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El atraco fue grabado por la cámara de seguridad del vehículo. En las imágenes se ve que los pasajeros repentinamente le colocaron un cuchillo en el cuello al español y le sacaron su celular y el dinero que había juntado hasta ese momento, que era unos 300.000 guaraníes.

El conductor extranjero no opuso resistencia. Incluso, les dijo a los agresores que no iba a reaccionar. Finalmente, los malvivientes escaparon con el teléfono y el dinero.

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Policías de la comisaría 8ª de Asunción tomaron la denuncia al trabajador, que entregó el video como evidencia de lo ocurrido.

Las imágenes fueron entregadas también a policías del Departamento de Investigaciones de Asunción, que ahora buscan a los responsables.