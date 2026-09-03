Un hombre fue detenido con más de 100 celulares en Pedro Juan Caballero

Agentes de la Comisaría 7ma. de Pedro Juan Caballero realizaron un procedimiento en la noche del miércoles y detuvieron a un brasileño que tenía en su poder 101 celulares indocumentados. Se trata de Aldair Magalhães Da Silva, de 30 años.

El subcomisario Carlos Alsina, subjefe de dicha dependencia policial, indicó que además de la aprehensión del extranjero y la incautación de los aparatos telefónicos, también se incautó el vehículo en el que los transportaba.

¿Qué dijo el aprehendido?

Según manifestaciones del subcomisario Carlos Alsina, el brasileño alegó que compró los celulares de una distribuidora, pero no contaba con ningún documento que avale dicha transacción comercial o la legalidad de los aparatos electrónicos.

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El caso fue comunicado a la fiscala Mirtha Martínez, quien decidiría en la fecha acerca de la situación del extranjero en lo procesal, según informó el uniformado. Todo lo incautado fue derivado a una sede policial.