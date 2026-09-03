PJC: Hallan sano y salvo a mecánico que había sido reportado como desaparecido

El mecánico que había sido reportado como desaparecido en Pedro Juan Caballero, finalmente fue localizado y regresó junto a su familia, según un informe brindado el miércoles por la Comisaría 1ra. de esta capital departamental.

Se trata de Richard Vargas Dos Santos, de 37 años, domiciliado en el barrio María Victoria de esta ciudad, cuyo paradero era desconocido por sus familiares, desde la noche del domingo último.

Estaba en Ponta Porã, según la madre

Según las manifestaciones de la madre, Mary Dos Santos, su hijo le dijo que se encontraba con su pareja en territorio brasileño y que ambos quedaron incomunicados durante más de 48 horas.

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“Estaba en Ponta Porã (Brasil) y su celular se quedó sin señal; estamos contentos porque ya volvió con nosotros y está bien”, dijo la mujer y se mostró agradecida con las personas que le expresaron su solidaridad durante las horas de angustia por la desaparición de su hijo.