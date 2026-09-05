Accidente fatal en Cerro Corá: conductor muere tras vuelco de su camioneta

Un hombre identificado como Carlos Barrios Bernal, de 46 años, falleció este sábado tras el vuelco de su vehículo sobre la Ruta PY05, a la altura del kilómetro 65, según los intervinientes.

Su acompañante, Arnaldo Andrés Moreira Gavilán (23), salió ileso del accidente a pesar de la violencia del impacto que sufrió el rodado, una camioneta Chevrolet S10.

Investigan circunstancias del hecho

Según datos proporcionados por los intervinientes, la camioneta circulaba sobre la Ruta PY05 y tras el vuelco, fue a parar al predio de una estancia de la zona, con las ruedas hacia arriba.

El conductor fue despedido del habitáculo del rodado y quedó a unos 25 metros.

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Las causas por las que el conductor perdió el control de su vehículo no fueron reveladas por los facultativos hasta el momento. El caso fue comunicado a la Fiscalía de Pedro Juan Caballero.