Dueño de funeraria sobrevive a un atentado en Pedro Juan Caballero

Marcelino Morel Cabrera, de 61 años, fue atacado a tiros este sábado en Pedro Juan Caballero. Recibió dos disparos y fue auxiliado hasta un hospital privado, según informó la Dirección de Policía de Amambay. El hombre estaría fuera de peligro ya que órganos vitales no fueron afectados por los disparos, según datos preliminares.

Morel Cabrera es propietario de una funeraria en la ciudad, que ya fue blanco de disparos por parte de desconocidos.

El ataque ocurrió sobre en el callejón Mafussi, en la fracción Ciudad Nueva, al sur de Pedro Juan Caballero. El supuesto autor de los disparos se movilizaba en una motocicleta negra, según datos que manejan los intervinientes.

¿Quiénes y por qué atacaron a la víctima?

Los investigadores policiales informaron dieron inicio a las diligencias para esclarecer el caso con la identificación del supuesto autor e intelectual de lo que parece ser un hecho de sicariato fallido.

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Buscan determinar si existe relación con el ataque anterior a la funeraria de la víctima, ocurrido hace cuatro meses.