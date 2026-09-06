PJC: Tras nueva balacera, detienen a hija del comerciante que sobrevivió a un atentado

Una mujer de 35 años, identificada como Lucía Morel Alves, fue detenida este domingo en Pedro Juan Caballero por orden de la fiscala Mirtha Martínez, en el marco investigativo de un intento de homicidio del que fue víctima su propio padre.

La captura de la mujer se dio durante una intervención policial luego de que desconocidos efectuaran durante la madrugada varios disparos contra el local denominado Funeraria Pax Conesul, ubicado en el barrio Mariscal Estigarribia de la capital departamental.

El establecimiento baleado es propiedad de Marcelino Morel Cabrera (61) y administrado por su hija, ahora detenida. Morel Cabrera había sobrevivido a un ataque a tiros ocurrido en la mañana del sábado último.

Habría ordenado el atentado contra su padre

Según fuentes del Ministerio Público, en su primera declaración a los investigadores, Marcelino Morel Cabrera habría señalado a su hija, Lucía Morel Alves, como la responsable de haber ordenado el atentado que sufrió.

Los motivos del conflicto entre padre e hija no fueron revelados hasta el momento, pero, según fuentes cercanas a la víctima, guardarían relación con diferencias sobre algunos bienes que forman parte del patrimonio familiar.

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La investigación está a cargo de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez, quien en las próximas horas imputaría a la detenida por intento de homicidio, mientras sigue la búsqueda de los autores materiales, tanto del atentado como de la balacera contra la funeraria.