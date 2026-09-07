25 de Diciembre: piden patrullera para un Puesto Policial

Los pobladores de la colonia San Isidro señalaron que el Puesto Policial cuenta únicamente con una motocicleta que se utiliza para el recorrido de los uniformados. Con el biciclo no pueden ingresar en muchos lugares, especialmente en temporadas de lluvia, por lo que urgen a la Comandancia de la Policía Nacional la entrega de una camioneta en buen estado para la unidad.

El presidente de la Comisión de Fomento de la comunidad, Darío Larroza, refirió que en una zona como la comunidad de San Isidro, con 2.000 habitantes, contar con una patrullera es fundamental, no solo para la seguridad, sino también para otros casos de emergencia, como el traslado de personas enfermas a centros asistenciales.

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Infraestructura en buenas condiciones

En cuanto a infraestructura del Puesto Policial, los lugareños señalaron que el edificio se encuentra en buenas condiciones, con seis efectivos designados por la Dirección de la Policía Nacional de San Pedro, al mando del comisario Eladio Martínez.

Equipar las dependencias de la Policía

El director de la Policía Nacional en el departamento de San Pedro, comisario Eladio Martínez, anunció que, por disposición de la Comandancia de la Policía Nacional, todas las sedes de la institución policial serán equipadas, incluidas las mejoras de las infraestructuras edilicias, patrulleras, armas y suficiente personal. Añadió que desde la institución a su cargo se están realizando los relevamientos de datos de cada institución que de a poco se van informando a la Comandancia, explicó.