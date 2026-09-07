Atentado contra un comerciante en PJC: ordenan libertad de hija de la víctima

Una mujer identificada como Lucía Morel Alves (35), detenida el domingo como sospechosa por el atentado contra su padre, Marcelino Morel Cabrera (61), ocurrido el sábado último, fue nuevamente puesta en libertad, según informó la Fiscalía el lunes.

La fiscala Mirtha Martínez dijo que dispuso la libertad de la mujer, ya que no hay elementos suficientes ni para imputarla ni para mantenerla presa.

“Lo único que teníamos era el testimonio de la víctima, que dijo que el arma con la que le dispararon fue un revólver calibre 38, que la misma víctima le regaló a su hija en su momento, pero no hay coincidencia entre dicha arma y el calibre del arma que efectivamente fue utilizada para el atentado”, dijo Martínez.

Agregó que Lucía Morel Alves dejó el arma que le regaló su padre y su teléfono celular a cargo de los investigadores y se mostró con mucho sentido de cooperación con la investigación del caso.

Antecedentes del caso

El pasado sábado 05 de septiembre, Marcelino Morel Cabrera sobrevivió a un atentado perpetrado por un desconocido. El domingo 6 de septiembre, en horas de la madrugada, el local de la Funeraria Pax Conesul, de su propiedad, fue baleado por desconocidos.

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Durante la intervención policial de rigor en el lugar del hecho, fue detenida Lucía Morel Alves y presentada como sospechosa de lo ocurrido con su padre.

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Finalmente, la misma fue liberada y los investigadores aún no revelaron datos sobre quiénes y por qué atentaron contra el comerciante.