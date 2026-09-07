Ejecutan requisa general en el Centro Nacional de Prevenidos, ex Tacumbú, con apoyo de la Policía

El Ministerio de Justicia (MJ) informó que lleva adelante una requisa general en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento de la seguridad penitenciaria.

Según el informe del MJ, el procedimiento se desarrolla con el acompañamiento de la Policía Nacional y contempla la inspección de pabellones, celdas y espacios comunes, conforme a los protocolos establecidos.

La institución señaló que durante la intervención se procederá a la verificación de distintos sectores del establecimiento penitenciario, con el objetivo de reforzar los controles internos y las medidas de seguridad.

Agregó que, una vez concluido el procedimiento, se darán a conocer los resultados de la requisa y los elementos que eventualmente sean incautados durante la intervención.

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Controles preventivos continuarán en cárceles del país

El Ministerio de Justicia indicó, además, que continuará desarrollando controles y requisas preventivas en los establecimientos penitenciarios del país.

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La cartera sostuvo que estas acciones tienen como finalidad mantener el orden, fortalecer la seguridad y evitar el ingreso y la circulación de objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios.