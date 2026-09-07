Policiales
07 de septiembre de 2026 a la - 07:53

Ejecutan requisa general en el Centro Nacional de Prevenidos, ex Tacumbú, con apoyo de la Policía

Grupo de agentes de seguridad en formación frente al Centro Nacional de Prevención, todos con cascos y chalecos tácticos.
Grupo de agentes de seguridad en formación frente al Centro Nacional de Prevención, todos con cascos y chalecos tácticos, en el marco de una requisa general en el expenal de Tacumbú.Gentileza

Una requisa general se desarrolla esta mañana en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú), con acompañamiento de la Policía Nacional. Según el Ministerio de Justicia, la intervención es parte de las acciones de prevención y fortalecimiento de la seguridad penitenciaria.

Por ABC Color

El Ministerio de Justicia (MJ) informó que lleva adelante una requisa general en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), como parte de las acciones de prevención y fortalecimiento de la seguridad penitenciaria.

Según el informe del MJ, el procedimiento se desarrolla con el acompañamiento de la Policía Nacional y contempla la inspección de pabellones, celdas y espacios comunes, conforme a los protocolos establecidos.

La institución señaló que durante la intervención se procederá a la verificación de distintos sectores del establecimiento penitenciario, con el objetivo de reforzar los controles internos y las medidas de seguridad.

Agregó que, una vez concluido el procedimiento, se darán a conocer los resultados de la requisa y los elementos que eventualmente sean incautados durante la intervención.

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Uniformados de la policía en formación frente al Centro Nacional de Prevención, con vehículos policiales al fondo.
La Policía Nacional realiza una requisa en el Centro Nacional de Prevenidos bajo la supervisión del Ministerio de Justicia.

Controles preventivos continuarán en cárceles del país

El Ministerio de Justicia indicó, además, que continuará desarrollando controles y requisas preventivas en los establecimientos penitenciarios del país.

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La cartera sostuvo que estas acciones tienen como finalidad mantener el orden, fortalecer la seguridad y evitar el ingreso y la circulación de objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios.