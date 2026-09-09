Caen tres técnicos con notebooks robadas en un allanamiento en Asunción

En marzo de este año, un grupo de delincuentes, calificados como Piratas del Asfalto, interceptó dos camioncitos transportadores que habían salido del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y se apoderaron de 249 notebooks, de un total de 522 unidades que estaban siendo transportadas.

Este martes, el Departamento de Investigaciones del Área Central realizó un allanamiento en un local dedicado a la reparación de equipos electrónicos, ubicado en el barrio San Vicente de Asunción.

“En el operativo se lograron incautar 21 computadoras tipo notebook. En coordinación con la firma afectada, corroboramos y certificamos que los números de serie de los equipos corresponden exactamente al lote que había sido robado meses atrás”, comentó el Comisario Flaminio Quinteros, Jefe del Departamento de Investigaciones del Área Central.

Durante el procedimiento, la Policía dispuso la detención de tres hombres mayores de edad, Claudio Gabriel Duarte Gutiérrez (34 años), Mauricio Andrés Miño Bogarín (25) y Kevin Matías Rolón Céspedez (27), quienes se desempeñaban como responsables y técnicos del lugar.

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“Los tres detenidos quedaron a cargo de la unidad fiscal y deberán presentarse para realizar su descargo correspondiente y explicar cómo los equipos llegaron a su poder”, señaló.

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En otro momento, el Comisario comentó que estas personas indicaron que cuentan con toda la documentación para demostrar que los equipos fueron adquiridos.