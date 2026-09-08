Roban celulares de alta gama en supuesto ataque de piratas del asfalto a transportadora de encomiendas

El hecho habría ocurrido alrededor de las 00:15 en la zona conocida como compañía Torín de esta localidad, aunque la Policía tomó conocimiento recién cerca de las 04:30. El conductor, identificado como Víctor Santiago Almada Fariña, de 39 años, relató a los intervinientes que circulaba por la zona cuando fue interceptado por una camioneta que impactó contra la parte frontal derecha del camión.

Tras obligarlo a detenerse, cuatro hombres habrían abordado el vehículo y sustraído parte de la carga. De acuerdo con las evidencias encontradas en el lugar, se trataría de teléfonos celulares de alta gama, principalmente de la marca iPhone.

El comisario Sosa señaló que el conductor manifestó desconocer el contenido específico de la carga que transportaba. Posteriormente, el camión fue localizado en un camino vecinal de la colonia Bértalo.

No comunicó su salida del convoy

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que el conductor no comunicó su salida ni realizó el recorrido en convoy, procedimiento que, según explicó Sosa, debe cumplirse con los vehículos de empresas transportadoras de encomiendas provenientes de Alto Paraná.

“Tenía que haber comunicado”, enfatizó el jefe policial, quien señaló que el conductor aparentemente decidió realizar el trayecto de manera individual.

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Sosa agregó que el chofer ya habría protagonizado anteriormente un incidente similar, cuando salió de un convoy e intentó continuar solo por la ruta. En aquella ocasión, personal policial lo habría detenido y obligado a reincorporarse al grupo.

Chofer tiene orden de captura

El jefe policial también confirmó que Víctor Santiago Almada Fariña posee una orden de captura por prestación alimentaria, por lo que quedó detenido a disposición de las autoridades y será investigado dentro de la causa.

El comisario indicó además que no se registraron heridas ni disparos durante el asalto, y que los delincuentes habrían concretado el ataque mediante el choque contra el camión.

En el sitio del hecho, los intervinientes encontraron papeles con la inscripción “iPhone”, que habrían sido utilizados para identificar los bultos que contenían los aparatos electrónicos.

La Policía maneja que cuatro sujetos participaron del asalto, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y determinar el monto total de la carga sustraída.

El hecho fue caratulado preliminarmente como un caso de robo agravado.