Condenan a abuelastro por abuso sexual y muerte de niña de tres años

Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a 35 años de prisión al ser hallado como responsable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños que derivó en la muerte de la víctima, por lo que fue condenado a 30 años de pena privativa de libertad, más cinco años de medidas de seguridad.

El hoy condenado, abuelastro de la víctima de tres años de edad, abusó sexualmente de la niña en varias ocasiones.

Cabe mencionar que el hombre ya fue condenado por el mismo hecho punible en otro caso, en el que la víctima era la hermana de la niña de tres años.

El hecho fue conocido en junio de 2021, cuando la niña fue internada en el Hospital de Clínicas, quien además padecía el síndrome de West, lo que le impedía hablar y caminar. Los médicos tratantes se percataron del abuso sexual en la niña y comunicaron el caso a las autoridades.

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Las lesiones del abuso que causaron la muerte

La representante fiscal de Ñemby, Gladys González, se presentó en el centro asistencial y solicitó todos los informes médicos de la víctima en su momento.

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Según se constató, el hombre ocasionó lesiones considerables a la menor, con traumatismos crónicos reiterados, agudizados al momento del examen físico, hemorragias, hematomas, desgarros, deshidratación, shock hipovolémico, shock séptico y falla multiorgánica.

Según se demostró, todo lo citado ocasionó la muerte de la niña.