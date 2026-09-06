Luque: dos detenidos tras allanamiento por presunto abuso sexual en niños

Este domingo, el fiscal Luis Fernando Chamorro encabezó un procedimiento que culminó con la detención de dos personas presuntamente vinculadas a un hecho de supuesto abuso sexual en niños, un caso específico investigado por el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, el allanamiento se realizó en Luque con el acompañamiento operativo del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Infantil de la Policía Nacional, a cargo del comisario principal Humberto Aquino.

Asimismo, durante el procedimiento -que fue realizado en cumplimiento de una orden judicial- la comitiva fiscal y policial incautó aparatos celulares que serán sometidos a peritaje. También se incautaron de documentos personales que podrían guardar relación con la investigación.

Dos detenidos a disposición del juzgado

Finalmente, por disposición del agente fiscal interviniente, las dos personas detenidas fueron trasladadas hasta la sede del Departamento de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, donde quedaron a disposición del Ministerio Público y del Juzgado.

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