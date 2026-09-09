Hallan muerto a interno de 28 años en la cárcel de Misiones

Un interno de 28 años, identificado como Brian Steven Pando Centurión, fue encontrado muerto durante la madrugada de este miércoles en una celda de la Penitenciaría Regional de Misiones.

El Ministerio Público investiga las circunstancias del fallecimiento y dispuso el traslado del cuerpo a Asunción para la realización de una autopsia.

Pando Centurión, oriundo de la ciudad de Ita, departamento Central, cumplía una condena de 14 años por homicidio doloso en grado de tentativa y hurto agravado.

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Llevaba aproximadamente dos años privado de libertad y se encontraba recluido en el pabellón Admisión B, alta C5 del reclusorio.

El procedimiento estuvo encabezado por el agente fiscal de la Unidad uno de San Juan Bautista, Eduardo Alegre, acompañado por agentes policiales y el médico forense del Ministerio Público, Nicodemus Rodríguez.

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Alegre explicó que durante la inspección inicial no se encontraron heridas visibles en el cuerpo del interno.

“La causa de muerte no podemos determinar. En la inspección ocular y también en la inspección realizada por el médico forense no visualizamos ninguna herida. Entonces, lo que optamos es por llevarle a Asunción para que se pueda practicar la autopsia y así poder determinar con precisión la causa de muerte”, manifestó el fiscal.

El agente fiscal señaló que Pando Centurión fue encontrado acostado en su celda, que estaba destinada para dos personas y que además funcionaba como cantina.

El fiscal indicó que todavía se encuentran recabando información para determinar qué ocurrió. “Estamos relevando todos los datos y vamos a ver adónde nos lleva la conclusión de esta investigación”, sostuvo.

Forense no encontró lesiones

El médico forense del Ministerio Público, Nicodemus Rodríguez, explicó que cuando llegó al penal encontró al interno muerto en su cama y con rigidez cadavérica generalizada.

El profesional estimó que el fallecimiento habría ocurrido entre ocho y 12 horas antes del examen, por lo que, de acuerdo con sus cálculos, se habría producido poco después de la medianoche.

Durante la inspección externa, Rodríguez indicó que no encontraron lesiones que pudieran explicar la muerte.

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El forense también revisó las uñas del fallecido, la ropa y el entorno de la celda en busca de indicios de una posible agresión.

“También se busca particularmente en las uñas, porque siempre eso es un agente de defensa y de agresión también. Se busca si hay restos de piel o lo que fuere, pero nada se encontró”, señaló.

Además, fueron examinados otros tres internos, quienes tampoco presentaban lesiones.

Analizan posible infarto o sofocación

Rodríguez explicó que durante el examen encontró algunos signos que requieren estudios más profundos.

“Lo único positivo que encontramos era una cianosis y una congestión yugular, como si muriera por asfixia. Pero también son signos que se ven en un infarto agudo, por ejemplo”, manifestó.

Finalmente, el médico forense explicó que el cuerpo fue trasladado a Asunción, donde será sometido a una autopsia médico-legal en el Laboratorio Forense Central del Ministerio Público. El procedimiento permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.