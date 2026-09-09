Policía prevé hallar más caletas en la zona donde operaba el EML

La Policía Nacional adelantó que existen altas probabilidades de hallar más caletas ocultas en la misma región donde hoy fue encontrado un depósito subterráneo del Ejército del Mariscal López (EML).

El jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, comisario Nimio Cardozo, informó que las fuerzas de seguridad centran sus esfuerzos en un radio de entre 15 y 25 kilómetros dentro del establecimiento ganadero “Laguna”, punto que fue utilizado durante años como campamento base y zona de desplazamiento por la célula criminal.

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Cardozo explicó que la identificación de estos escondites subterráneos representa un desafío técnico debido al paso del tiempo, las crecidas y los cambios en el terreno provocados por las lluvias.

Sin embargo, el cruce de datos cartográficos, los análisis documentales y las entrevistas realizadas a antiguos integrantes del grupo permitieron achicar el margen de búsqueda y reabrir zonas.

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Sigue estudio de ADN para saber si restos son de Alejandro Ramos

El jefe policial también habló sobre el hallazgo de restos óseos en abril de 2025 y, aclaró que la confirmación científica de la identidad es potestad exclusiva del Ministerio Público. Remarcó además que existe un altísimo grado de sospecha de que los huesos corresponden a Alejandro Ramos Morel, fundador del EML.

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Para cerrar el círculo pericial, los laboratorios forenses se encuentran procesando la comparación del perfil genético obtenido de la muestra ósea con las muestras de ADN extraídas a sus hijos, entre ellos Lourdes Teresita Ramos y su hermano abatido en un operativo militar.

Respecto a la documentación incautada en el último procedimiento, Cardozo destacó el valor estratégico de un cuaderno de anotaciones manuscrito por el propio Ramos.