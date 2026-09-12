Tres fallecidos en grave accidente de tránsito en Yrybucuá

Un cuarto accidentado fue trasladado a la Capital del país, por recomendación médica.

El suceso se produjo alrededor de las 12:00 sobre un camino vecinal en la zona conocida como Segunda Línea Ybu Porã de esta localidad.

Del fatal percance estuvieron involucrados un automóvil, presumiblemente al mando de Andrea Espínola, y la motocicleta, conducida en el momento del accidente por Sandra Aquino, de profesión docente, víctima fatal.

Los otros fallecidos son menores de edad: un niño de aproximadamente 8 años, hijo de la educadora, y una niña vecina del lugar. Otro adolescente que también es hijo de la docente fue derivado en delicado estado de salud a la capital del país.

Cuatro ocupantes en una moto

Por el momento se desconocen los detalles de cómo se habría producido la colisión de ambos vehículos, debido a que, según los datos preliminares, hasta ahora no se cuenta con la versión de la persona que aparentemente estaba al mando del automóvil, aunque no se descarta que el rodado fuera conducido por otra persona, versión que está siendo indagada por la Policía.

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Conforme a las evidencias levantadas del lugar del suceso, la motocicleta se desplazaba con cuatro ocupantes: una persona mayor y tres menores de edad.