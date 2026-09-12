Parque Nacional Paso Bravo: miles de kilos de marihuana estaban en 23 escondites subterráneos

El operativo iniciado ayer dentro del Parque Nacional Paso Bravo, en el distrito de San Carlos del Apa donde se encontraron 5 caletas, prosiguió este sábado. Los militares lograron ubicar hoy un total de 18 escondites subterráneos más.

Totalizando 23 caletas, informaron desde el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). En cada una de ellas la cantidad de marihuana prensada varía, pero de las tres primeros se lograron quitar 12.000 kilos de la droga.

Hasta ahora solo se han encontrado marihuana prensada, no se descarta que en algunos de los lugares utilizados para depositar la droga exista otro tipo de presentación del cannabis.

En el sitio también fue hallado un campamento precario en cuyo interior habían enseres varios.

El operativo

El informe presentado por el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) hizo que un equipo de las Fuerzas Especiales de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte, dependientes de la Sub Área de Pacificación Nº 2 se desplegará ayer a la zona de la reserva natural.

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Además de las caletas se encontró una camioneta Toyota Hilux que fue abandonada por los narcotraficantes.