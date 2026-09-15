Fue a denunciar la pérdida de su cédula y terminó detenido en Santa Rosa

Durante el procedimiento, los agentes constataron que contaba con una orden de captura vigente desde el 2006.

El informe policial señala que, aproximadamente a las 12:00 de este martes, se presentó en la dependencia policial Nicolás Falcón (66), con domicilio en el barrio San Isidro de esta ciudad. Al tramitar la denuncia del extravío de su cédula de identidad, el personal de guardia realizó la consulta de rutina en la base de datos de la Policía Nacional y detectó el antecedente judicial.

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La orden corresponde a la causa caratulada “Hurto Agravado”, registrada bajo I.D. N.º 159/2003 y Oficio N.º 789 del 17 de octubre de 2006, firmada por el entonces juez de la causa, abogado Antonio Insfrán.

Inmediatamente, el personal de guardia comunicó el procedimiento al juzgado que entiende en los actuados, actualmente a cargo del magistrado Gustavo Rojas. Se labraron las piezas procesales y Falcón quedó formalmente a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.