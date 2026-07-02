Santa Rosa: concejales no logran los votos para levantar el veto al rechazo de la ejecución presupuestaria

En la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de Santa Rosa, tras dos rondas de votación que terminaron en empate, el presidente del cuerpo deliberativo comunal, Oreste Bower (ANR-HC), utilizó su doble voto para inclinar el resultado a favor del rechazo del veto: 7 votos contra 6. Sin embargo, el margen fue insuficiente para revocar la decisión del jefe comunal, ya que se necesitan dos tercios (equivalente a 8 de 12 votos) para su anulación.

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A favor del rechazo al veto votaron los ediles colorados: Romí Lorena Ruggeri Benítez, Claudio Ignacio Segovia, Arístides Genes Martínez, Diego Emilio Rojas Franco, Fernando Agustín Méreles Villalba y el propio Bower.

En contra votó la bancada liberal, integrada por Fabio Daniel Colmán Altamirano, Ruth Eunice Almada García, Patricia Cristaldo Sarabia, Andrés Fernández Benítez, Cristhian Alexis Ávalos Centurión y Juan Manuel Molas Paredes.

El 7 de mayo de este año la Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas del presupuesto 2025 presentada por Rubén Jacquet (PLRA), quien buscará su reelección en los comicios municipales previstos para octubre próximo. Según explicó la concejal Romí Lorena Ruggeri, la medida respondió a presuntas irregularidades detectadas en la documentación.

Mencionó obras financiadas con recursos de royalties que siguen en ejecución, contratos plurianuales vigentes e inconsistencias en trabajos de empedrado, veredas unificadas y construcción de un puente. Precisó que el análisis se limitó exclusivamente al periodo fiscal 2025.

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