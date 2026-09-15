Policiales
15 de septiembre de 2026 a la - 03:12

Parque Nacional Paso Bravo: mañana iniciaría pesaje de marihuana hallada en reserva natural

Grupo de personas con prendas oscuras organizando paquetes rectangulares en un área iluminada por luces de seguridad.
Un grupo de militares trabaja para bajar de un camión los paquetes de marihuana incautados durante un operativo realizado en el Parque Nacional Paso Bravo.Gentileza

Se prevé para mañana el inicio del pesaje de los paquetes de marihuana hallados el fin de semana último en la reserva natural. En la zona se registraron lluvias, lo que afectó las condiciones del camino, por lo que el transporte ha sido más lento de lo previsto.

Por Aldo Rojas
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Entre el viernes y el sábado último, un grupo de militares ubicó un total de 23 escondites subterráneos que estaban ubicados en la reserva natural, en la zona del distrito de San Carlos del Apa, departamento de Concepción.

Ayer domingo se inició el desalojo de los miles de kilos de cannabis.

La tarea prosiguió este lunes, pero en la región se tuvieron precipitaciones que afectaron las condiciones del camino. Ante este escenario, el transporte de la droga se hizo más lento y se estima que mañana empezará el pesaje de los paquetes que contienen marihuana prensada.

Lea más: Parque Nacional Paso Bravo: trasladan al CODI el contenido de 11 de los 23 depósitos hallados

El fiscal antidrogas de Concepción, Pablo René Zárate, había dispuesto que el cargamento sea íntegramente trasladado a la base del Comando de Defensa Interna (CODI) donde se tienen más condiciones para realizar el trabajo.

Caletas

Los depósitos subterráneos, denominados caletas, estaban en las cercanías de una antigua pista clandestina que era utilizada para el tráfico de cocaína, según las informaciones.

Fardos envueltos en plástico verde y marrón reposan en un hoyo en un área boscosa sin presencia de personas.
Los escondites subterráneos son de diferentes tamaños, en 23 de ellas encontraron marihuana prensada.

Asimismo, desde el CODI informaron que las caletas presentan cierta particularidad: se pudo notar que los escondites, a medida que se alejan del camino principal, disminuyen de tamaño.