Detienen a sospechoso y recuperan mano amputada de joven asesinado en Paso Yobái.

Un hombre de 21 años fue detenido este lunes durante un operativo fiscal y policial realizado en la compañía 3 de Noviembre, distrito de Paso Yobái, en el marco de la investigación por la muerte de Juan Bernardo Martínez Sanabria (18), cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en el fondo de una zanja.

El procedimiento permitió además recuperar la mano derecha de la víctima, que había sido amputada y no fue localizada en el sitio donde se encontró el cadáver. La extremidad estaba enterrada dentro de una bolsa de polietileno, aproximadamente a 100 metros de la vivienda allanada.

El comisario Lorenzo Samudio, jefe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Guairá, explicó que el operativo fue ejecutado luego de que los investigadores solicitaran una orden de allanamiento al Ministerio Público, en base al trabajo de inteligencia realizado el fin de semana.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la comunidad Primera Línea 3 de Noviembre, propiedad del padre del sospechoso. El procedimiento estuvo encabezado por una comitiva fiscal y contó con el acompañamiento de agentes de la Comisaría 33ª y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles.

Según el informe policial, el detenido fue identificado como Robert David Miranda Benítez (21). La Policía lo señala como supuesto autor del hecho al ser la última persona junto a quien se vio a la víctima con vida, aunque su responsabilidad deberá ser determinada durante el proceso investigativo y judicial.

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Samudio indicó que, durante la intervención, el sospechoso habría proporcionado información sobre el lugar donde se encontraba enterrada la extremidad amputada. El hombre manifestó que la había llevado y enterrado en una zona ubicada entre 300 y 500 metros del lugar donde residía, según la entrevista policial.

Posteriormente, el fiscal Rodrigo Vázquez, de la Unidad Penal Nº 2 de la Fiscalía Zonal de Independencia, solicitó una nueva orden de allanamiento para verificar la información proporcionada por el detenido.

Una vez obtenida la autorización judicial, los investigadores se trasladaron hasta el sitio indicado y localizaron la mano derecha, que estaba envuelta en una bolsa de polietileno y enterrada a unos 100 metros aproximadamente de la vivienda allanada.

La recuperación de la extremidad constituye uno de los principales avances en la investigación del presunto homicidio de Martínez Sanabria, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes por la tarde en una zanja situada en la compañía San Francisco 1ª Línea.

El comisario Samudio también señaló que el sospechoso no habría negado su presencia en el lugar y que los investigadores lograron corroborar parte de sus declaraciones mediante imágenes de circuito cerrado.

“Nosotros corroboramos con anterioridad esa afirmación de él. Corroboramos a través del circuito cerrado y, efectivamente, se lo ve junto a la víctima en el día indicado”, manifestó el jefe policial.

Según el jefe policial, el detenido incluso relató a los intervinientes que, en la noche del miércoles pasado, habría salido con la víctima y, tras compartir varias rondas de tragos, decidieron volver a sus viviendas. Fue en el trayecto donde el sospechoso habría entregado al joven de 18 años a otros dos sujetos a quienes supuestamente debía dinero y fue ultimado en el lugar.

Durante el allanamiento también fueron incautadas una motocicleta de color rojo y varias prendas de vestir que estarían relacionadas con el caso. Los demás datos sobre la motocicleta deben ser ampliados por los investigadores.

Hallazgo del cuerpo

Juan Bernardo Martínez Sanabria vivía en un asentamiento de la compañía 3 de Noviembre del distrito de Paso Yobái. El joven habría sido visto por última vez el miércoles 16 de septiembre, cuando compartía bebidas con amigos.

El viernes 18 de septiembre, alrededor de las 14:30, un trabajador que realizaba tareas de fumigación al costado de un alambrado encontró el cuerpo en el fondo de una zanja, de entre cuatro y cinco metros de profundidad, ubicada al costado de la ruta principal de la compañía San Francisco 1ª Línea.

El cadáver presentaba una herida compatible con un arma blanca en el costado izquierdo y la amputación de una mano. En ese momento, la extremidad no fue encontrada en el lugar, por lo que los investigadores iniciaron las diligencias para determinar su paradero.