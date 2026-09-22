Cárceles en Paraguay: el alarmante porcentaje de reclusos procesados sin condena

Al cierre del mes de agosto de 2026, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) registró un total de 20.285 personas adultas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de Paraguay.

De este total, 6 de cada 10 (el 61,4%, es decir 12.462 personas) se encuentran en condición de procesadas sin una condena firme, mientras que apenas el 38,6% (7.823 personas) cuenta con una condena.

En el desglose por género, los hombres procesados alcanzan el 61,6% y las mujeres, el 58,8%.

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Sobrepoblación crítica y niveles de hacinamiento

El informe detalla que el 77,3% de la población penitenciaria total se encuentra en una situación de sobrepoblación crítica según los parámetros oficiales del Ministerio de Justicia (MJ).

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Además, al aplicar los estándares internacionales de espacio mínimo exigidos por el MNP (7 metros cuadrados por persona), el índice de hacinamiento se dispara drásticamente en varios centros.

Las penitenciarías con mayor saturación bajo este criterio son las de Villarrica (1.275,5%), San Pedro (978,4%) y Emboscada (820,1%).

Sectores vulnerables y decesos bajo custodia

El MNP advirtió que el 14,7% de la población penitenciaria total (equivalente a 2.999 personas) se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre ellos destacan 642 adultos mayores, 631 extranjeros, 333 indígenas y 570 personas con afecciones de tuberculosis (TBC) como la enfermedad infectocontagiosa predominante.

Asimismo, el organismo reportó que durante agosto se constató la muerte de 6 personas de sexo masculino bajo custodia estatal en distintas penitenciarías.

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Situación crítica en el sistema penal adolescente

La problemática de la falta de condena también golpea con fuerza a los menores infractores. El MNP informó que el sistema penal adolescente registra 156 jóvenes privados de libertad, de los cuales el 74,4% se encuentra en calidad de prevenido sin una sanción firme.

Adicionalmente, el 21,1% de estos adolescentes presenta algún grado de vulnerabilidad, abarcando casos de consumo de sustancias psicotrópicas en tratamiento, pertenencia a pueblos indígenas y presencia de extranjeros.