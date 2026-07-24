Esto revela el MNP sobre las personas privadas de libertad en comisarías

El MNP publicó un detallado informe de la situación de las personas detenidas y aprehendidas en las distintas comisarías del país entre los meses de enero y junio del 2026.

Como un resumen, estos son los principales “hallazgos” que menciona la institución:

15.952 personas fueron privadas de libertad en comisarías.

El 93,7% corresponde a hombres y el 6,3% a mujeres.

La mayor concentración de casos se registra en los departamentos Central, Asunción y Alto Paraná.

La violencia familiar constituye el principal motivo de detención y aprehensión.

Asimismo, sostienen que más de un tercio de las privaciones de libertad corresponden a hechos punibles contra los bienes de las personas.

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Los diez hechos punibles e informe completo

El documento también detalla cuáles son los diez hechos punibles con mayor frecuencia y la lista se presenta en este orden:

Violencia familiar Hurto Exposición al peligro en el tránsito terrestre Hurto agravado Perturbación de la paz publica Tentativa de robo Posesión de drogas Robo agravado Transgresión al arresto domiciliario Robo

Asimismo, según en MNP, este informe “busca aportar evidencia para el análisis de las prácticas de privación de libertad” y también fortalecer el monitoreo de los derechos humanos en el ámbito policial.

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