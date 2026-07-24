Esto revela el MNP sobre las personas privadas de libertad en comisarías

El MNP publicó un detallado informe de la situación de las personas detenidas y aprehendidas en las distintas comisarías del país entre los meses de enero y junio del 2026.
Como un resumen, estos son los principales “hallazgos” que menciona la institución:
- 15.952 personas fueron privadas de libertad en comisarías.
- El 93,7% corresponde a hombres y el 6,3% a mujeres.
- La mayor concentración de casos se registra en los departamentos Central, Asunción y Alto Paraná.
- La violencia familiar constituye el principal motivo de detención y aprehensión.
Asimismo, sostienen que más de un tercio de las privaciones de libertad corresponden a hechos punibles contra los bienes de las personas.
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Los diez hechos punibles e informe completo
El documento también detalla cuáles son los diez hechos punibles con mayor frecuencia y la lista se presenta en este orden:
- Violencia familiar
- Hurto
- Exposición al peligro en el tránsito terrestre
- Hurto agravado
- Perturbación de la paz publica
- Tentativa de robo
- Posesión de drogas
- Robo agravado
- Transgresión al arresto domiciliario
- Robo
Asimismo, según en MNP, este informe “busca aportar evidencia para el análisis de las prácticas de privación de libertad” y también fortalecer el monitoreo de los derechos humanos en el ámbito policial.
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