Detienen a un hombre sospechoso de abrir un boquete en el techo de su vecino para robar

Según el reporte policial, un joven trabajador regresó a su vivienda ubicada en el barrio Mbajue de Limpio y se encontró con un boquete abierto en el techo de una de las habitaciones y el desorden propio de un robo.

La víctima constató el faltante de varias prendas de vestir y acudió rápidamente al auxilio policial y vecinal y, tras revisar las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, las imágenes revelaron que un conocido poblador sería el responsable.

Una vez identificado al delicuente, agentes de la Comisaría 9ª Central, ejecutaron un rastrillaje por las inmediaciones. A las 15:00, sobre la calle Etelvina Aveiro, los uniformados interceptaron en la vía pública al sospechoso, identificado como Nelson González Martínez, de 32 años.

En su poder hallaron gran parte de las ropas hurtadas, las cuales fueron reconocidas plenamente por la víctima. El detenido cuenta con antecedentes penales por infracción a la Ley 1340/88 de drogas y amenazas de hechos punibles, lo que confirma su prontuario en la zona.

Rastrillaje, circuito cerrado y evidencias recuperadas

El jefe de la Comisaría 9ª de Limpio, comisario Celso Zelaya, explicó en conversación con ABC los detalles de la actuación policial. “Al llegar a su domicilio, el denunciante se percató de que parte del techo fue violentado y que por ese agujero ingresó el sujeto. Con la valiosa colaboración de los vecinos, que cedieron las imágenes del circuito cerrado, se pudo corroborar la identidad del autor, quien es un habitante del mismo barrio. Tras ser localizado en la calle, se recuperaron varias camisas y prendas que el dueño reconoció de inmediato”, detalló el jefe policial.

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González Martínez fue informado de sus derechos constitucionales, trasladado al Hospital Distrital de Limpio para la inspección médica de rigor y posteriormente derivado a la sede policial.

El fiscal Víctor Villaverde, de la Unidad N.º 1 de Limpio, dispuso que el imputado permanezca recluido en la comisaría a disposición de la Justicia, mientras la víctima evalúa si existen más objetos de valor faltantes dentro del inmueble.