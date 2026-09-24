Decomisan más de cinco kilos de marihuana “wax” en Pedro Juan Caballero

Un allanamiento efectuado en el barrio Defensores del Chaco, al sur de Pedro Juan Caballero, arrojó como resultado el decomiso de 5 kilos y 242 gramos de marihuana en cera o wax y detuvo al presunto responsable de la carga.

El detenido durante el procedimiento fue identificado como Rubén Villalba Recalde, de 42 años. La operación fue ejecutada por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, con base en esta capital departamental.

La intervención, que estuvo encabezada por la fiscal antidrogas de Amambay, Sarita Bonzi García, permitió también la incautación de una envasadora al vacío, tubos de papel film, sobres metálicos, entre otras evidencias, según detallaron los responsables.

¿Qué es la cera de marihuana o wax?

La marihuana en cera o wax incautada en Pedro Juan Caballero, fue calificada por los intervinientes como “de las más apetecibles”, teniendo en cuenta la potencia y alto costo que tiene principalmente en el mercado brasileño que se presume era el destino de lo incautado.

Los antidrogas indicaron que el precio por kilo ronda los 20 mil reales en el vecino país. Explicaron que el wax o cera es un concentrado de cannabis de alta potencia.

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Detallaron que el tipo de droga decomisada, posee un alto nivel de tetrahidrocannabinol (THC), que es el principal compuesto psicoactivo de una planta de cannabis, pudiendo alcanzar entre el 70% y el 90%.