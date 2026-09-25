Incautan más de 1.000 panes de marihuana en Pedro Juan Caballero

Un allanamiento fue realizado en una vivienda ubicada en la fracción Villa Estefany, al norte de la ciudad de Pedro Juan Caballero, a unos 1.000 metros de la línea fronteriza con el Brasil.

El procedimiento arrojó como resultado la incautación de 793 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 1.070 panes, y un automóvil que se encontraba en la vivienda intervenida, según informaron los responsables de la operación.

La ejecución de las tareas corrió por cuenta de agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, con base en esta capital departamental, a cargo del comisario Manuel Cáceres.

No se registraron detenidos

Según un informe de la mencionada dependencia policial, no hubo detenidos durante el allanamiento. Datos sobre el propietario o propietaria del inmueble intervenido no fueron revelados hasta el momento por los investigadores.

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Fuentes policiales indicaron que la titularidad de la casa allanada correspondería a una persona de nacionalidad paraguaya, pero habría sido alquilada a un sujeto de nacionalidad brasileña, cuyo nombre no mencionaron.