PJC: Juicio oral a dos ciudadanos detenidos con 2 kilos de cocaína

Tras casi cuatro años de la captura de dos personas que tenían en su poder 2 kilos y 158 gramos de cocaína, inició el desarrollo del juicio oral y público en el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.

Los afectados por el proceso penal son Rodrigo Javier Trinidad y Ricardo Florenciano, quienes fueron acusados por el posesión y tráfico de drogas peligrosas (cocaína), luego de ser sorprendidos en octubre de 2022 por agentes de la Senad mientras transportaban cocaína en un vehículo que también fue incautado.

Hasta el momento, se llevaron a cabo los alegatos iniciales y las declaraciones testimoniales de los agentes de la Senad que participaron del operativo de captura de los acusados.

En su alegato inicial, la fiscala antidrogas de Amambay, Sarita Bonzi, indicó que durante el juicio se probará la participación de ambos procesados en el hecho objeto de juicio, teniendo en cuenta que en su momento tenían en su poder los dos paquetes que contenían cocaína.

Antecedentes del caso

El 14 de octubre de 2022, agentes de la Senad montaron vigilancia tras un trabajo de inteligencia y capturaron a Ricardo Florenciano y Rodrigo Javier Trinidad, que se encontraban en una furgoneta Toyota Granvia.

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En el interior del rodado fueron encontrados dos paquetes de cocaína que tras el pesaje totalizaron 2,158 kilogramos. Tanto la droga como el vehículo fueron incautados durante la intervención. Posteriormente, ambos fueron procesados y encarcelados.

La fiscala del caso informó este viernes que el juicio proseguirá el próximo 30 de septiembre con la producción de pruebas documentales, la exhibición de las evidencias a las partes y la eventual declaración de los acusados (si así lo desean), antes de dar paso a los alegatos finales y la sentencia del tribunal.

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El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Mario Peralta (presidente), Librada Peralta y Marcelina Quintana. Los acusados se exponen a penas de entre 5 y 15 años de cárcel, según la legislación penal vigente.