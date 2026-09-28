Golpiza y asesinato en Roberto L. Petit: tres acusados podrían conocer su sentencia

El Tribunal de Sentencia, presidido por Gloria Hermosa e integrado por Darío Báez y Osvaldo Prates, podría dar a conocer este martes su sentencia en el marco del juicio contra tres acusados por el crimen de Richard Antonio Martínez Báez (38), quien resultó víctima de un brutal y fatal ataque en el barrio Roberto L. Petit, tras un conflicto previo que involucró a otras personas.

La Fiscalía representada por la agente Fátima Girala presentó la semana pasada sus alegatos y solicitó penas de 25 años de prisión para Isaías Samuel Lagrave, considerado como autor; 18 años de cárcel para Andy Javier Arréllaga Lagrave, en su carácter de instigador; y 10 años de encierro para Carlos Wilfrido Villalba, por su presunta complicidad.

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Para la Fiscalía, fue relevante tener las filmaciones de circuito cerrado en el juicio, porque mediante ellas fueron reconstruidas las secuencias, divididas en dos momentos: un conflicto previo en inmediaciones del local “Punto Toque”, en el barrio Roberto L. Petit de Asunción, y un segundo episodio en el que Richard, cuando iba a su casa, fue interceptado, rodeado y agredido.

A consideración de la fiscala Girala, las imágenes captadas por las cámaras permitieron seguir los desplazamientos de los involucrados, observar el ataque y confrontar las imágenes con características físicas y prendas utilizadas. En el juicio, el agente Cristian Daniel Núñez explicó que la individualización fue posible porque “usaban la misma remera y campera y además se visualizaron el rostro”.

Las participaciones de los acusados en el crimen de Roberto L. Petit

Para el Ministerio Público, quedó acreditada la autoría de Isaías Samuel Lagrave, durante el juicio, mediante las pruebas presentadas. Los datos refieren que el mismo no participó del primer conflicto, pero aparece en el segundo episodio armado.

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Uno de los testigos convocados en juicio declaró que “Isaías era el único que tenía la pistola” y afirmó haber visto un segundo disparo. Las imágenes también fueron utilizadas para individualizarlo manipulando el arma, apuntando y disparando contra Richard Martínez.

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Por esta razón, para la Fiscalía quedó acreditado el dolo directo de primer grado en cuanto a la actuación de Isaías Lagrave porque “conocía y quería el hecho y lo ejecutó materialmente”.

En tanto que a Andy Javier Arréllaga Lagrave se le atribuye la calidad de instigador, porque después del primer enfrentamiento, en el que Isaías no había participado, Andy se retiró hacia la favela. En este caso, el mismo testigo declaró sobre ese desplazamiento; otro lo confirmó; y un tercer testigo declaró que Andy fue a buscar a Isaías y a los demás para que defendieran a su padre.

Las cámaras registraron su regreso acompañado por un grupo en el que ya se encontraba Isaías. Por esto, la Fiscalía sostiene que, si bien Andy Arréllaga no ejecutó los disparos, su aporte consistió en incorporar al autor al hecho en la escena.

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Mientras que sobre Carlos Wilfrido Villalba, señalado como cómplice, se le relaciona con haber integrado conscientemente el grupo que cometió la agresión y, también, haber prestado ayuda durante su ejecución. Uno de los testigos que declaró en juicio lo individualizó en las imágenes como “el de la remera verde” y declaró que estaba revisando los bolsillos de Richard durante la agresión.

Pelea previa al crimen en el barrio Roberto L. Petit

Todo empezó alrededor de las 00:30 del 9 de junio, en el local Punto Toque, ubicado en 25 Proyectada y Tte. Rojas Silva, donde la víctima y su primo Rubén Darío Martínez Villalba se encontraban jugando billar.

En un determinado momento, Francisco Javier Arréllaga, quien se encontraba en otro grupo, le desafió a Rubén Darío para jugar por dinero, pero este último se negó. La negativa derivó en una serie de insultos, desafíos y empujones de parte de Arréllaga, por lo que el dueño del local, Carlos Gregor Méndez, decidió cerrar.

Tras el cierre de Punto Toque, todos se dirigieron a Bodega Caeli, ubicada frente al local donde se encontraban anteriormente, donde la provocación subió de tono.

“Ejúpy ñaha’ã moquete nde pelecho inútil”, le dijo Francisco Arréllaga a Rubén Darío Martínez, a quien luego de varios insultos, le pegó por la cara, comenzando así una pelea que luego fue separada por los presentes.

Minutos después llega al local en una moto el hijo de Francisco, Andy Javier Arréllaga Lagrave. Entonces Francisco va nuevamente junto a Rubén Darío con intenciones de golpearlo, pero este le pega y Francisco se cae.

En ese instante, su hijo se baja de la moto y se va como para pegar a Rubén Darío, pero Richard le sale al paso y le impide, por lo que Andy sale de ahí y se va corriendo hacia la favela.

Emboscada y brutal agresión

Para evitar más problemas, Rubén Darío decide retirarse de ahí e irse a otra bodega cercana, mientras que su primo Richard resolvió a irse a su casa caminando.

Cuando Richard se encontraba a la altura de 26 Proyectada y Teniente Rojas Silva, fue interceptado por cuatro personas que, sin mediar palabras, comenzaron a propinarle golpes hasta tumbarlo al suelo.

Una vez que Richard cayó en el piso, la golpiza siguió hasta que en un determinado momento uno de los agresores desenfundó un arma y efectuó dos disparos contra la víctima, que en ningún momento reaccionó.

“Traumatismo de cráneo grave por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en pariental derecho y orificio de salida en región temporal izquierdo. Herida de arma de fuego en zona de pubis, con trayecto hacia la cara externa de la pelvis y cara interna del muslo. Herida puntiforme a nivel del pene con edema y compromiso escrotal”, refiere el diagnóstico que terminó por causar la muerte de Richard.