Alerta en Asunción: buscan a motociclista que ataca y manosea a mujeres

Uno de los ataques ocurrió en la mañana de ayer martes 29 de septiembre, sobre la avenida Santísima Trinidad y Teniente Gaspar Zavala del barrio Santísima Trinidad de Asunción.

La víctima del deleznable ataque fue María Antonia Rotela Ayala, de 24 años. La joven relató a los uniformados que alrededor de las 07:30 estaba parada sobre la vereda de la avenida Santísima Trinidad, frente a su lugar de trabajo, cuando un desconocido a bordo de una motocicleta subió a la vereda y se le acercó por detrás.

La víctima no se percató de las intenciones del desconocido hasta que este, sin detener la marcha, la atacó para manosearla y luego huir raudamente del sitio.

Una cámara de seguridad instalada a unos metros del lugar del hecho captó al depravado en plena fuga, por lo que los agentes policiales tienen las características de la motocicleta utilizada, el casco y hasta la vestimenta.

Lea más: Tras accidente, detienen a presunto acosador de mujeres

Actualmente, los oficiales están buscando más imágenes del sospechoso para ver si en algunas de ellas aparece o se puede ver la matrícula de la moto, lo que constituiría una de las vías más rápidas para identificar al atacante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Policías de Asunción intensifican la búsqueda e indagan si hay más víctimas

El jefe de la comisaría 10 ª, Comisario Principal Pedro Bavera aseguró que varios agentes de su unidad fueron comisionados para atrapar al motociclista. Además, aseguró que sería una persona que vive en el barrio teniendo en cuenta su vestimenta: remera negra, short gris, calzaba sandalias de cuero y un casco negro.

La víctima efectuó la denuncia en la comisaría 10ª de Asunción y luego difundió en redes sociales imágenes del sospechoso, captadas por la cámara de seguridad de la cuadra, con el fin de identificar al acosador.

Fuentes de la Policía también señalaron que probablemente hay más casos de ataques contra mujeres cometidos por el mismo hombre, aunque aparentemente este fue el primer caso denunciado formalmente.