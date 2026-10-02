Abigeos estarían detrás del crimen de trabajador rural en Pedro Juan Caballero

El jueves último, en horas de la tarde, Marcelino Colmán fue atacado por desconocidos con una escopeta calibre 12 mm, en una estancia ubicada en Yvype, a unos 12 km de esta ciudad. Murió tras recibir una herida en la cabeza, según los datos.

Los investigadores informaron que están abocados a la investigación para esclarecer el asesinato de Colmán, quien se desempeñaba como capataz del establecimiento rural ubicado en Yvype.

El fiscal Andrés Cantaluppi, quien encabeza las diligencias investigativas, indicó que la hipótesis más fuerte que se tiene es que abigeos de la zona habrían acabado con la vida de Colmán. Añadió que aún no fueron individualizados los sospechosos.

La víctima habría recibido amenazas

El fiscal Andrés Cantaluppi dijo que, según manifestaciones de familiares de la víctima, el trabajador pudo haber sido amenazado, ya que en más de una oportunidad le manifestó a su pareja que en cualquier momento podría pasarle algo.

En cuanto al posible móvil del crimen, Cantaluppi indicó que pudo tratarse de una represalia de abigeos de la zona. “Desde que la víctima asumió como capataz hace seis meses, cesó el abigeato en la estancia”, señaló el fiscal.

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De esta manera, se puede presumir que miembros de una banda de cuatreros intentaron persuadir a Colmán para ser parte de un esquema de abigeato a pequeña y gran escala y, ante la negativa, lo amenazaron de muerte y finalmente cumplieron su amenaza.