PJC: Discusión termina en un presunto parricidio

La Dirección de la Policía Nacional en Amambay informó que una persona identificada como Alcides Ramón Rodríguez Grance (55) fue asesinada en Pedro Juan Caballero. El principal sospechoso del crimen es su hijo, Abel Rosalino Rodríguez Ramírez (27).

El presunto parricida fue aprehendido por los intervinientes, según un informe de la Comisaría 14 del barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan Caballero.

Investigan las circunstancias del hecho

La Policía Nacional reportó que hasta el momento no se determinó el tipo de arma con la que la víctima recibió la herida mortal y que no se logró ubicar ni arma blanca ni arma de fuego en la escena del hecho.

El informe señala que, según los primeros datos, padre e hijo se encontraban reunidos y en un momento dado se produjo una discusión que derivó en el trágico desenlace.