Capturan a presuntos ladrones gracias a denuncia de vecinos de un barrio de Asunción

Los detenidos por el fallido robo fueron identificados como Gustavo José Jacquet Torres (57), con antecedentes por hurto agravado en el 2024 y es sindicado por los mismos investigadores como el jefa de la banda; Hugo Martínez Aquino (42), su cómplice y actualmente beneficiado con medidas alternativas a la prisión; y Rubén Darío Portillo (37), quien no contaba con antecedentes y actuales procesos judiciales.

Los tres utilizaron un automóvil Toyota Auris gris, con matrícula AAND 429, a nombre de otra persona, por lo que se presume que fue prestado o alquilado por los maleantes para ejecutar el fallido robo.

Los intervinientes explicaron que actualmente los patrulleros de turno tienen cargados en sus teléfonos celulares la base de datos de Automotores por lo que acostumbran verificar los números de las chapas de los vehículos que encuentran estacionados en lugares sospechosos y en altas horas de la noche.

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“Con este simple procedimiento se logró frustrar muchos golpes que intentaron ejecutar con vehículos robados o matrículas que cambiadas, es por eso que ahora los ladrones usan autos legales alquilados de empresas que operan en el mercado local”, explicaron los uniformados.

Poco antes de la medianoche del domingo vecinos de la calle Capitán Julio César Rivas y Lord Baden Powell del barrio Mburucuyá alertaron a la Policía que había movimientos extraños en las oficinas administrativas de una ganadera, que estaba ubicada en la cuadra.

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Alertados sobre la inminente llegada de los policías

Se presume que de alguna forma los cacos fueron alertados de que la Policía estaba en camino ya que abandonaron el lugar en el momento justo que los patrulleros llegaron al sitio, lo que desató una rauda persecución que se extensión por casi 10 cuadras, hasta que los móviles de policiales lograron acorralar y detener a los maleantes.

En el interior del vehículo de los sospechosos se encontraron tres palancas de hierro, una destornillador, una llave tubo tipo L, tres pares de guantes, dos tapabocas y ropa y quepis oscuros.