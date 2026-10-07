Chaco: incautan 52,9 kilos de droga en camión proveniente de Bolivia

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 52 kilos 900 gramos de drogas que eran transportados en un camión de gran porte proveniente de Santa Cruz, Bolivia.

El procedimiento se realizó en el Puesto de Patrulla Caminera de Remansito, departamento de Presidente Hayes, tras un trabajo previo de inteligencia.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, explicó que la institución ya manejaba información sobre la intención de introducir al Paraguay un cargamento de pasta base y clorhidrato de cocaína mediante un camión que retornaba desde Bolivia.

Según el informe oficial de la Senad, la droga fue localizada en la cabina del vehículo, distribuida en 30 paquetes de pasta base de cocaína y 21 paquetes de clorhidrato de cocaína.

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Camión transportaba carga legal y regresó vacío

De acuerdo con los datos proporcionados por la Senad, el camión había viajado previamente a Bolivia transportando una carga lícita. Para su regreso al Paraguay, el vehículo volvió sin mercaderías, pero con el cargamento de drogas oculto en su interior.

Rachid señaló que los investigadores conocían previamente la operación y dispusieron un control en un puesto de la Patrulla Caminera con el objetivo de detectar el vehículo sin levantar sospechas.

El procedimiento permitió finalmente localizar los paquetes en un compartimento de la cabina del camión.

El conductor fue identificado por la Senad como Juan Carlos Curtido Romero, quien quedó detenido y a disposición del Ministerio Público.

Senad alerta sobre modalidad de tráfico internacional

Rachid explicó que el caso expone una modalidad de tráfico que, según la Senad, se estaría utilizando con frecuencia. Consiste en que vehículos de transporte que realizan viajes legales aprovechan el retorno al país para ingresar cantidades relativamente menores de drogas.

En estos casos, según Rachid, no necesariamente se requieren sofisticados sistemas de ocultamiento, como dobles fondos, debido a que los cargamentos pueden ser introducidos en espacios del propio vehículo.

“Esta es una modalidad que se está utilizando bastante”, señaló Rachid, quien agregó que no es la primera intervención de la institución relacionada con el ingreso de drogas al país bajo este esquema.

Droga tendría Central como destino

Según la investigación de la Senad, el cargamento interceptado tendría como destino el departamento Central, donde sería destinado al abastecimiento de puntos de microtráfico y narcomenudeo.

Rachid sostuvo que los 52 kilos incautados podrían ser posteriormente mezclados con otras sustancias para aumentar el volumen de la droga destinada a la venta al menudeo.

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“Suponemos que en estas cantidades vienen destinadas para microtráfico. Esos 50 kilos se pueden convertir en 70 kilos una vez mezclados con otras sustancias”, afirmó.

La Senad estimó que el cargamento incautado tiene un valor aproximado de US$ 350.000 en el mercado.

Un detenido y una investigación en curso

El conductor del camión es, hasta el momento, el único detenido en el marco del procedimiento y enfrenta una investigación por la presunta comisión del hecho punible de tráfico internacional de drogas.

El vehículo quedó a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía deberá determinar además si el propietario del camión tuvo algún grado de participación o responsabilidad en el traslado del cargamento, conforme explicó Rachid.

El procedimiento fue realizado por agentes especiales de la Senad con acompañamiento del Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal Norma Paredes.