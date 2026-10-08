Qué pasó un 8 de octubre: el incendio forestal que mató a más de 1.200 personas

¿Qué pasó en Peshtigo el 8 de octubre de 1871?

La noche del 8 de octubre de 1871, un incendio forestal arrasó Peshtigo, una pequeña localidad de Wisconsin, Estados Unidos. Murieron al menos 1.200 personas —las estimaciones más altas superan las 2.000—, por lo que se lo considera el incendio forestal más mortífero de la historia estadounidense.

La tragedia ocurrió el mismo día que el Gran Incendio de Chicago. Pero mientras la destrucción de una gran ciudad concentró la atención nacional e internacional, Peshtigo, situada en una región rural y maderera, quedó relegada en la cobertura periodística y la memoria pública.

¿Cómo puede un incendio pasar de ser un fuego extendido sobre el terreno a crear su propia dinámica atmosférica, con vientos y temperaturas capaces de volver casi imposible la evacuación?

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¿Cómo comenzó el incendio de Peshtigo?

El origen exacto nunca pudo establecerse con certeza. En la región había numerosos focos de fuego vinculados a la limpieza de terrenos para la agricultura, la tala y la construcción de vías ferroviarias. Eran quemas habituales en una frontera forestal en expansión, pero ese año encontraron condiciones excepcionalmente peligrosas.

Wisconsin atravesaba una sequía intensa. Ramas, troncos, hojas y residuos de la industria maderera se habían acumulado durante meses y habían perdido humedad. Esa materia vegetal seca funcionó como combustible: necesitaba poca energía para encenderse y permitía que las llamas se propagaran con rapidez.

Varios fuegos pequeños, avivados por un frente de viento, habrían terminado por unirse. No fue un único foco que creció de manera lineal, sino una combinación de incendios y combustibles conectados sobre un paisaje muy seco.

La tormenta de fuego que arrasó la ciudad

El rasgo más extremo del incendio de Peshtigo fue su transformación en una tormenta de fuego. Cuando una superficie muy extensa arde al mismo tiempo, el aire caliente asciende con fuerza. Esa columna reduce la presión cerca del suelo y atrae aire circundante hacia las llamas.

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El resultado es un circuito de retroalimentación: el fuego calienta el aire, el ascenso de ese aire genera corrientes entrantes y esas corrientes aportan más oxígeno al incendio. En Peshtigo, los vientos fueron tan violentos que el fuego pudo avanzar a velocidades extraordinarias y lanzar brasas a distancia, creando nuevos focos por delante del frente principal.

Estos incendios no son simplemente “fuego que avanza”. En condiciones extremas, modifican la atmósfera inmediata y adquieren comportamientos propios. La intensidad térmica, el humo y las corrientes de aire pueden alterar rutas de escape en pocos minutos.

Qué ocurrió en Peshtigo

La población fue sorprendida durante la noche. Las comunicaciones eran limitadas y no existían sistemas modernos de alerta, detección temprana ni brigadas equipadas para enfrentar un frente de semejante intensidad.

Muchas personas intentaron refugiarse en el río Peshtigo. El agua ofrecía una barrera frente a las llamas, pero la cercanía del incendio elevaba la temperatura del aire y volvía difícil respirar. La localidad fue prácticamente destruida, junto con viviendas, aserraderos, puentes y archivos.

¿Cuántas personas murieron en el incendio de Peshtigo?

La cifra exacta sigue siendo desconocida. La estimación tradicional parte de 1.200 muertos, pero distintas reconstrucciones históricas sitúan el total entre 1.200 y 2.500 víctimas.

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El conteo fue difícil por varias razones: se destruyeron registros civiles y documentos, muchas personas vivían o trabajaban en asentamientos dispersos y numerosos cuerpos no pudieron ser identificados. Por eso, más que un número cerrado, la cifra expresa la escala excepcional de la catástrofe.

El incendio que quedó eclipsado por Chicago

El Gran Incendio de Chicago comenzó también el 8 de octubre de 1871 y devastó una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Su impacto económico, político y mediático fue enorme. Peshtigo, en cambio, carecía de esa centralidad urbana.

Pero el incendio menos conocido fue el más letal. Chicago se convirtió en símbolo de reconstrucción urbana; Peshtigo, en una advertencia temprana sobre la física extrema de los incendios forestales.

¿Por qué el fuego fue tan destructivo?

La destrucción respondió a una combinación de factores: sequía prolongada, grandes cargas de vegetación y madera seca, quemas de limpieza, vientos intensos y una población instalada entre explotaciones forestales.

A eso se sumó la falta de infraestructura de respuesta. Sin pronósticos meteorológicos operativos, comunicaciones rápidas ni planes de evacuación, el tiempo disponible para reaccionar fue mínimo. En un incendio extremo, la velocidad de propagación puede superar la capacidad humana de comprender lo que está ocurriendo.

Qué enseñó el incendio de Peshtigo sobre los incendios forestales

Peshtigo anticipó un principio central de la ciencia del fuego: el riesgo no depende solo de la chispa inicial, sino de la interacción entre combustible, clima, topografía y viento. Reducir la acumulación de material vegetal seco, planificar zonas de interfaz entre poblaciones y bosques y emitir alertas tempranas son medidas que buscan interrumpir esa cadena.

Los grandes incendios actuales confirman que, cuando el calor, la sequía y el viento coinciden, un incendio puede cambiar de escala con rapidez y generar condiciones atmosféricas que dificultan cualquier estrategia de control.